I MEDICI 3/ Anticipazioni 9 dicembre: Riario scopre l’ammanco in banca!

I MEDICI 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Doppio appuntamento con I Medici 3 nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 9 dicembre 2019. Andranno in onda gli episodi 5 e 6, dal titolo “La Santa sede” e “Un uomo senza speranza“, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Lorenzo (Daniel Sharman) arriva a Napoli e cerca di convincere Ferrante (Ray Stevenson) a stare dalla sua parte, ma il re di Napoli prende tempo. Anche Riario (Jack Roth) raggiunge la città e chiede a Ferrante di rimanere dalla sua parte, ma è costretto a cedere una gran parte di Firenze. Durante la cena, Riario mostra al re dei rendiconti sulle banche medicee, insinuando che la famiglia fiorentina non sia così ricca come voglia far credere. Ferrante decide quindi di concedere una settimana di tempo ad entrambi: se i Medici non pagheranno il riscatto per la sua libertà, continuerà ad appoggiare Riario. Intanto, Tommaso (Toby Regbo) riferisce a malincuore a Clarice (Synnove Karlssen) che in città si mormora di una relazione fra Lorenzo e Ippolita Sforza. La moglie di Alfonso è stata convinta infatti da Ferrante a spiare Lorenzo da vicino, ma la donna prova dei forti sentimenti per l’ex amante e decide di aiutarlo. Savonarola (Francesco Montanari) invece ritorna a Firenze e viene eletto Priore di San Marco, mentre confessa di aver usato tutti i soldi della banca per sostenere le spese del figlio. Crede però che vendendo alcune delle sue proprietà riuscirà ad ottenere i soldi richiesti da Ferrante. Lorenzo nel frattempo intuisce di poter sfruttare un inganno per incastrare Riario. Bernardi ha saputo infatti che presto la città verrà attaccata dagli Ottomani e lui decide di farlo sapere al Conte, in modo da ottenere il luogo e la data precisa in cui ci sarà lo scontro. Ricevute le informazioni, Lorenzo informa subito Ferrante sapendo che Riario avrebbe preferito darsi alla fuga da solo, ottenendo così che il re lo liberi e cessi il conflitto con Firenze.

Sette anni più tardi, Sisto è ormai troppo debole e pentito delle guerre. Non intende però partecipare alla conferenza di Lorenzo per formulare il trattato di pace. Riario non ha ancora smesso di cercare di sconfiggere il rivale e si prepara ad un nuovo attacco, questa volta prendendo di mira Ferrara. Colpirla vorrebbe dire togliere a Firenze uno dei suoi più grandi alleati. Inizia così la caccia a Tommaso, presente nel territorio per fare visita ad una famiglia nobile: riesce a sfuggire agli uomini di Riario nascondendosi, ma la situazione è ancora grave. Su consiglio di Bernardi, Lorenzo decide di non far intervenire i suoi uomini e di ritrarre il massacro per presentare le prove al Papa, in modo che volti le spalle al suo stesso nipote. Purtroppo però sarà solo Tommaso a sopravvivere e la conseguenza sarà terribile anche per l’amicizia che lo lega al Magnifico. Per avere dei punti di forza all’interno della Curia, Lorenzo impone inoltre a Giovanni di entrare in seminario. Giulio decide alla fine di seguirlo, in seguito alla morte di Lucrezia. Anche il Pontefice muore a causa della sua malattia, ma solo dopo aver perdonato pubblicamente il suo nemico.

I MEDICI 3 ANTICIPAZIONI DEL 9 DICEMBRE 2019

EPISODIO 5, “LA SANTA SEDE” – Lorenzo cerca di sfruttare l’elezione del nuovo Papa, pensando che possa schierarsi a favore dei Medici. Riario invece spera di poter far eleggere il cugino Raffaele, ma alla fine la poltrona verrà assegnata a Innocento VIII. A discapito delle aspettative dei Medici, il nuovo Pontefice si rivelerà molto meno malleabile del previsto. Lorenzo tuttavia potrà contare sull’aiuto di Caterina Sforza.

EPISODIO 6, “UN UOMO SENZA SPERANZA” – La malattia di Lorenzo avanza e così anche il suo potere subisce gravi conseguenze. I suoi nemici sanno che è il momento giusto per colpire la banca, soprattutto dopo aver scoperto che Lucrezia ha fatto man bassa delle casse cittadine. Per evitare la perdita, Lorenzo dovrà correre dei forti rischi che prevedono anche un nuovo scontro per Firenze. Bernardi nel frattempo rivelerà un passato tutt’altro che chiaro.



