I mercenari 3, diretto da Patrick Hughes

Martedì 17 settembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’azione del 2014 dal titolo I mercenari 3. La pellicola è il sequel de I mercenari 2 (2012) ed è diretta dal regista Patrick Hughes, noto per avere curato le riprese nel 2010 di Red Hill. Le musiche hanno invece la firma del compositore Brian Tyler, che aveva già collaborato nei due precedenti capitoli della serie e autore delle colonne sonore di Iron Man 3 e Avengers: Age of Ultron.

Nel cast principale del film I mercenari 3 riconfermati alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo statunitense, in particolare: Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Terry Crews, Jet Li, Arnold Schwarzenegger e Randy Couture. Fanno il loro ingresso per la prima volta, invece, gli attori: Antonio Banderas, Kelsey Grammer, Mel Gibson e Harrison Ford.

La trama I mercenari 3: un team di giovani si unisce agli inossidabili “vecchietti”

I mercenari 3 riprendere le vicende dei coraggiosi Expendables pronti per una nuova missione. Il gruppo, infatti, libera un vecchio amico di Barney Ross, l’ex mercenario Doc, affinché si unisca a loro per riuscire ad intercettare un’imbarcazione diretta in Somalia carica di dispositivi militari.

Arrivati sul posto, però, si trovano a dover fare i conti con Conrad Stonebanks, pronto a tutto per ottenere la sua vendetta su Ross che tempo prima lo aveva tradito vendendolo al governo.

Durante lo scontro Ceaser viene ferito, così il gruppo decide di ritornare negli Stati Uniti.

Tornati in patria, Ross incontra l’agente speciale Max Drummer, che gli offre un’altra opportunità per catturare Stonebanks e farlo condannare per i suoi terribili crimini di guerra.

L’idea di poter perdere uno dei suoi uomini, però, terrorizza Ross che comunica agli Expendables che condurrà questa missione senza di loro.

Si reca quindi a Las Vegas e chiede ad un suo amico di creare un nuovo gruppo composto da membri giovani e scattanti.

Intanto Ross incontra Trench Mausser e decide di coinvolgerlo nei suoi piani, così, insieme al gruppo di avventurieri, partono in direzione Bucarest sulle tracce di Stonebanks.

Ciò che però non avevano messo in conto è che anche il loro obiettivo ha potenti alleati, così Ross sarà costretto a pensare e ad agire velocemente per anticipare i piani del suo nemico, rischiando di mettere in serio pericolo anche il suo vecchio team.