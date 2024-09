I mercenari 2, diretto da Simon West

Martedì 10 settembre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’azione del 2012 dal titolo I mercenari 2.

La pellicola è il sequel de I mercenari – The Expendables (2010) e vede questa volta alla regia Simon West, noto per avere curato le riprese del film di successo Lara Croft: Tomb Raider (2001). Le musiche hanno invece la firma del compositore statunitense Brian Tyler, autore delle colonne sonore di numerose pellicole, tra cui Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, John Rambo e diversi capitoli della saga di Fast & Furious.

I protagonisti sono interpretati da alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo statunitense, tutti star dell’action tra cui: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Terry Crews, Randy Couture e Liam Hemsworth.

La trama del film I mercenari 2: una missione apparentemente semplice diventa un pericolo mondiale

I mercenari 2 riprende le vicende di Barney Ross (Sylvester Stallone) e dei suoi Expendables, obbligati a collaborare con Mr. Church (Bruce Willis) pur di evitare di essere imprigionati nella terribile struttura di Guantanamo.

L’obiettivo di Church è chiaro: gli Expendables, a cui si è aggiunto recentemente un nuovo membro, Billy Timmons (Liam Hemsworth), dovranno recuperare una cassaforte all’interno di un velivolo precipitato tra le montagne dei Balcani.

Il gruppo, dopo la morte di Yin Yang (Jet Li) durante una missione in Nepal, giunge nella zona dell’incidente aereo, ma proprio qui vengono aggrediti da una banda di criminali crudeli e assetati di sangue, riuscendo a sopravvivere solo grazie all’aiuto dell’agente Chan.

È in questa occasione che scoprono che la cassaforte custodisce una mappa che permette di raggiungere una preziosa miniera in cui è presente una grande quantità di plutonio.

Gli Expendables decidono quindi di mettersi sulle tracce di questa banda di criminali violenti e assetati di sangue, conosciuti come Sang.

Arrivano così in una città fantasma, che decidono di utilizzare come rifugio per la notte, ma vengono nuovamente aggrediti.

Gli Expendables riescono ad avere la meglio sui nemici grazie all’aiuto di Booker (Chuck Norris), un guerriero solitario che sta viaggiando alla ricerca di un criminale, Jean Vilain (Jean- Claude Van Damme).

È proprio Vilain a costringere la popolazione locale a lavorare nella miniera, nonostante le pericolose radiazioni emanate dal plutonio.

Se da un lato gli Expenables sono ormai quasi giunti alla miniera, Vilan dall’altro lato è pronto a fare la sua mossa, tendendo una trappola letale ai protagonisti.