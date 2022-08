I mille colori dell’amore/ Su Rai 1 il film con Jodie Sweetin

I mille colori dell’amore va in onda oggi, sabato 20 agosto, a partire dalle ore 17.15 su Rai 1. Si tratta di un film sentimentale prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2019 e diretto da Tony Dean Smith. Il film non è tra le pellicole più apprezzate dalla critica cinematografica in riferimento al genere, ma è riuscita comunque ad ottenere un discreto successo dal punto di vista del seguito televisivo. Il cast è composto principalmente da attori emergenti o semi-sconosciuti. Tra tutti sono da menzionare i contributi di Jodie Sweetin, Dakota Guppi, Mason McKanzie e David Haydn-Jones.

I mille colori dell’amore, la trama del film

Il protagonista del film I mille colori dell’amore è un uomo di nome Jake, da diverso tempo costretto ad occuparsi da solo della propria figlia di soli 10 anni a causa della scomparsa prematura della propria moglie. Una volta rimasto vedevo è restio nel concentrarsi in nuove relazioni, ma un nuovo incontro è destinato a segnare un deciso cambio di programma. Iniziano infatti una serie di incontri fortuiti e ripetuti nel tempo con Lucy, maestra della piccola figlia di Jake. La donna ha fin da subito la percezione che l’uomo non sia ancora pronto per intraprendere una nuova relazione, la paura di soffrire infatti sarà inizialmente un freno enorme alla passione di entrambi. Non a caso, dopo poco tempo dall’inizio della frequentazione Jake decide di accettare una nuova proposta lavorativa che lo porterà a Miami, costringendolo quindi nell’eventualità ad allontanarsi da Lucy per diverso tempo. Nonostante le difficoltà nell’accettare la morte della moglie e il timore che la propria bambina possa non accettare la nuova relazione, Jake troverà comunque la forza e il modo di aprire il cuore a nuovi orizzonti, riscoprendo così la forza dell’amore coronato con Lucy.

