I Miserabili/ Anticipazioni prima puntata oggi, 6 gennaio: Jean Valjean libero

I Miserabili, anticipazioni prima puntata oggi, 6 gennaio

Saranno due serate particolari quelle che ci attendono su Rai3 dove oggi, mercoledì 6 gennaio, e domani, giovedì 7 gennaio, andranno in onda le due parti della mini serie I Miserabili ispirata proprio all’omonimo romanzo di Victor Hugo. Al centro di tutto ci sarà un detenuto, Jean Valjean, interpretato da Dominic West, incredibilmente furioso, David Oyelowo nei panni della sua spietata nemesi Javert e Lily Collins che riesce a portare a termine l’impresa di rendere Fantine incredibilmente ingenua. La puntata di apertura riguarderà l’ultimo anno della condanna a 19 anni di Valjean tra le pietre nella colonia penale di Tolone. Quando sarà finalmente rilasciato ammette subito che il prossimo crimine che commetterà, per quanto minore, lo riporterà lì per tutta la vita. I nuovi documenti di Valjean lo indicano come un ex detenuto ma gli viene offerto riparo, gentilezza e una possibilità di redenzione da Monsignor Myriel (Derek Jacobi) ma lui si limita a rubare l’argenteria pronto a mettere in atto il suo piano di vendetta.

Jean Valjean libero mentre Santine perde tutto, come finirà per loro?

Anni dopo Valjean, con una nuova identità ma sempre ricercato da Javert, si ritroverà a fare i conti proprio con la sfortuna Fantine, che gli affida sul letto di morte la figlioletta Cosette. La sartina Fantine (Lily Collins), bella e innamorata di un giovane borghese, è stata messa incinta e abbandonata dal suo uomo che è tornato alla sua bella vita mentre lei ha perso anche il lavoro in sartoria e così lei per sfamare sua figlia è costretta a vendere il suo corpo. Prima venderà denti e capelli, poi si prostituisce. Intanto, Javert (David Oyelowo) denuncia alla polizia il sindaco che si scusa con Fantine prima che lei muoia. Cosa succederà adesso?



