I NUMERI DEL LAVORO/ Il calo dell’occupazione posticipato grazie al turismo

Il mercato del lavoro in Veneto lo scorso novembre ha perso 8.900 posizioni, un calo che in realtà sarebbe dovuto avvenire già nei mesi precedenti, ma che è stato invece posticipato in sincronia con l’allungamento della stagione turistica.

In ogni caso, malgrado la flessione, il bilancio occupazionale del 2023 resta positivo: tra gennaio e novembre si registra un aumento di 48.200 posizioni di lavoro dipendente, un risultato migliore sia rispetto allo scorso anno che al periodo pre-pandemico del 2019. Anche l’ammontare delle assunzioni, complessivamente 590.000 in questi 11 mesi, continua a essere il più alto osservato nell’ultimo quinquennio. E cresce anche il reclutamento di lavoratori più maturi (+4% tra gli over 55), un fenomeno che viene segnalato in varie località, come ad esempio nel vicentino, dove lo storico caseificio Brazzale ha recentemente assunto un team di sessantenni, dopo alcune esperienze poco piacevoli avute con personale junior.

MEDICI & PENSIONI/ Dietro il giallo dell'emendamento sparito il bisogno di una riflessione (senza fretta)

Il saldo del solo mese di novembre (informa l’agenzia regionale VenetoLavoro) è stato anche condizionato da un nuovo rallentamento della domanda di lavoro in alcuni comparti del settore industriale, ma è ancora migliore di quello registrato nel 2019 (-12.800) quando si intravedevano i primi segnali di rallentamento occupazionale che hanno caratterizzato l’intero periodo della pandemia.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Il problema degli assegni poveri nelle zone rurali

Aumentano i posti di lavoro a tempo indeterminato (+3.700 in novembre), anche se la dinamica espansiva che ha caratterizzato l’ultimo anno si conferma in attenuazione (-3% a novembre), mentre il bilancio del lavoro a termine risente delle conclusioni contrattuali della stagione estiva e segna una diminuzione di 12.500 posizioni di lavoro. Continua a crescere il part-time (+4% nel periodo gennaio-novembre e +7% nell’ultimo mese), soprattutto in relazione agli uomini e a settori quali agricoltura e alcuni ambiti del terziario. L’incidenza delle assunzioni a tempo parziale sul totale delle assunzioni si attesta a novembre al 35%, con punte del 53% per quanto riguarda le donne. Le dimissioni, nell’ultimo mese stabili sui livelli dell’anno precedente, risultano in lieve calo (-2%) nell’intero periodo gennaio-novembre.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Il collegamento tra previdenza complementare e obbligatoria (ultime notizie)

Il bilancio del 2023 è positivo in tutte le province del Veneto con l’eccezione di Belluno (-1.800 posti di lavoro), condizionato, nei mesi autunnali, dall’impatto delle conclusioni contrattuali della stagione turistica estiva. Saldo positivo e in rafforzamento a Verona (+14.200 contro +12.500 del 2022), mentre si mantiene sui livelli dello scorso anno a Venezia (+10.100), Padova (+9.500), Vicenza (+6.500), Treviso (+6.900) e Rovigo (+2.800). La domanda di lavoro rimane sostenuta e in aumento a Venezia e Verona e sui livelli del 2022 o in lieve calo negli altri territori.

L’agricoltura si conferma uno dei settori maggiormente in salute di questo 2023, grazie all’aumento di 7.800 posti di lavoro (risultato migliore degli ultimi due anni e vicino ai valori massimi registrati nel 2020) e a una contrazione delle cessazioni (a fronte di una sostanziale stabilità delle assunzioni). Più in difficoltà il comparto industriale, che si mantiene in terreno positivo (+17.500 posizioni lavorative). ma in significativo ridimensionamento rispetto agli scorsi anni, soprattutto per effetto dell’andamento dell’industria metalmeccanica, della chimica-plastica e di alcuni comparti del made in Italy (concia, calzature e legno-mobilio), con un calo delle assunzioni del 4% sul 2022. In lieve controtendenza il mese di novembre, positivo grazie soprattutto all’andamento dell’edilizia. Nell’ambito dei servizi, turismo e commercio al dettaglio continuano a fare da traino alla crescita dell’intero settore, sia nell’arco dell’intero 2023 che nel solo mese di novembre, nonostante le ricadute determinate dal posticipo della chiusura della stagione estiva.

Gli ingressi in condizione di disoccupazione nel periodo gennaio-novembre 2023 sono stati complessivamente 132.000, in crescita rispetto al 2022 per l’aumento dei disoccupati veri e propri, ovvero la principale componente dei disponibili iscritti ai Centri per l’impiego della regione.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA