I NUMERI DEL TURISMO/ I risultati 2023 e le prenotazioni in aumento per Club Med

Il 2023? Un’ottima annata, almeno per il Club Med, che ha registrato cifre record, dopo aver già raggiunto nel 2022 i livelli di attività e redditività pre-pandemia. Il volume d’affari del Med l’anno scorso è stato di 1.981 milioni di euro (+17% sul 2022 e +16% sul 2019), anche se la base della capacità dei resort è ridotta del 2,3% rispetto al 2019. L’utile operativo di Record Resorts ammonta a 174 milioni di euro (+64% sul 2022 e +70% sul 2019); il risultato netto è stato di 99 milioni di euro; l’EBITDA ricorrente è stato di 389 milioni di euro. Oltre 1,5 milioni di clienti sono stati in vacanza al Club Med (+16% sul 2022), il tasso medio di occupazione delle camere ha raggiunto il 70% (+3,4%), il free cash-flow ricorrente è raddoppiato rispetto al 2019 e ammonta a 100 milioni di euro. Il debito netto ammontava a (189) milioni di euro, vicino al livello pre-pandemia (178) milioni di euro. L’ottimo trend sembra anche proseguire con performance record delle attuali prenotazioni del primo semestre 2024 al +14% (al 2 marzo) rispetto allo stesso periodo del 2023, che era già a livello record: +7% per l’Europa; +11% per le Americhe; +51% per l’Asia, grazie al fenomeno dei “revenge travel”.

“Dopo essere tornato ai livelli pre-pandemia già nel 2022, Club Med ha raggiunto, per la prima volta nella sua storia, quasi 2 miliardi di euro di volume d’affari – dice Henri Giscard d’Estaing, presidente del Club Med -. L’aumento del 50% del margine operativo, vicino al 10%, e l’utile netto record dimostrano il successo del nuovo modello di business di Club Med, la cui trasformazione è iniziata nel 2004. Il 2024 segnerà la conclusione con successo del passaggio alla fascia alta del nostro portafoglio di resort. Nei suoi 74 anni di storia, Club Med non ha mai avuto un portafoglio di resort così desiderabile, nuovi, recenti o rinnovati. Con un nuovo forte aumento delle prenotazioni per la prima metà del 2024, Club Med è sulla buona strada per diventare un campione del mondo francese e il marchio di turismo lifestyle più desiderabile, offrendo un’esperienza che cambia la vita ai suoi dipendenti e contribuendo al turismo sostenibile“.

Nel 2023, il 97% del portafoglio resort era costituito da Resort Premium ed Exclusive Collection e raggiungerà il 100% entro il prossimo aprile. La tariffa media giornaliera è stata di 220 euro, in crescita dell’8% rispetto al 2022 e di quasi il 30% rispetto al 2019. Il margine di intermediazione dei resort è aumentato del +0% rispetto al 2019. Nel 2023, Club Med ha continuato a rafforzare il suo posizionamento di alto livello con l’apertura di 4 nuovi resort premium ed Exclusive Collection: La Rosiere, nelle Alpi francesi, Kiroro Grand a Hokkaido, Giappone, e due Urban Oasis, Taicang e Nanjing Xianlin, in Cina. Altri quattro arriveranno quest’anno: Vittel Ermitage e Serre Chevalier in Francia, e due in Cina, Joyview Heilongtan e Forlong.

“La ripresa dei viaggi ha dimostrato che il settore delle vacanze in famiglia di fascia alta è il primo a riprendersi ed è più resiliente di fronte agli effetti dei cicli di mercato. Per quanto riguarda il personale, poiché l’industria del turismo si trovava ad affrontare difficoltà nel reclutare e attrarre talenti, l’ambizione di Club Med è offrire ai propri team un’esperienza che cambia la vita, attraverso gestione personalizzata, formazione e percorsi di carriera accelerati. Il Med vuole anche combinare un approccio globale con un focus locale in termini di mercati, prodotti e destinazioni, per raggiungere una crescita sostenibile e diversificare i rischi operativi regionali. Si continuerà nella trasformazione digitale per migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza dei team nei resort e negli uffici, investendo massicciamente nel digitale e nella tecnologia, concentrandosi ora su dati e intelligenza artificiale. Si vuole anche prendersi cura dell’ambiente e delle comunità, con l’attuazione di numerose azioni di turismo responsabile”.

Oggi Club Med gestisce 68 resort Premium & Exclusive Collection e continua il suo sviluppo concentrandosi su due linee: la montagna, con 25 resort situati nel cuore delle più belle vette delle Alpi francesi, svizzere e italiane, nonché in Cina, Canada e Giappone (volume d’affari nel ’23 a +33% sul 2022, il 32% del volume d’affari globale del gruppo); e la Club Med Exclusive Collection, la gamma di lusso, con 20 proprietà, per un volume d’affari nel ’23 pari a 294 milioni di euro (+18%).

