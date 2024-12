Nel cuore della Pianura Padana, Crema si presenta come una città dove passato e presente si intrecciano in un equilibrio armonioso, offrendo ai visitatori un’esperienza unica. Qui, tra l’eleganza rinascimentale di Piazza Duomo e il fascino industriale rigenerato dell’ex Stabilimento Olivetti, la cultura della bellezza si manifesta in ogni dettaglio, rendendo questa città una meta ideale per chi cerca autenticità e innovazione.

OSCAR DEL TURISMO 2024/ Chi sono i vincitori degli MHR Tourism Awards

In inverno, quando la nebbia avvolge i profili architettonici e il ritmo della città rallenta, Crema rivela un’atmosfera intima e suggestiva. Le luci calde delle strade e la vivacità dei suoi spazi raccontano una storia di tradizione, trasformazione e armonia, da vivere passeggiando tra arte, architettura e sapori che scaldano il cuore.

TOUR IN LOMBARDIA/ Sabbioneta e San Benedetto Po: poesia d'inverno tra storia, fede e sapori

Piazza Duomo: il cuore storico e monumentale di Crema

Il viaggio a Crema inizia inevitabilmente da Piazza Duomo, un autentico gioiello rinascimentale, fulcro della vita cittadina e custode di una storia che attraversa i secoli. Dominata dalla maestosa Cattedrale di Santa Maria Assunta, questa piazza è un capolavoro di progettazione urbanistica veneziana del Quattrocento, che ancora oggi incanta per la sua omogeneità stilistica.

La Cattedrale, risalente al XII secolo, è un esempio straordinario di architettura gotica lombarda con influenze rinascimentali. La sua facciata, riccamente decorata con sculture raffiguranti scene bibliche, si staglia imponente contro il cielo invernale, mentre l’interno, con la sua imponente navata centrale e le cappelle laterali, invita alla contemplazione. Tra i tesori custoditi al suo interno, spicca la Pala di San Giovanni Battista di Giovanni Battista Tiepolo, che con i suoi colori e la sua luce riporta alla gloria del Settecento veneziano.

TOUR IN LOMBARDIA/ Monza e Brianza: una sinfonia di storia, natura e sapori per un Natale indimenticabile

Attorno alla piazza si ergono edifici civili di grande fascino. Il Palazzo Comunale, con l’iconico arco del Torrazzo, e il Palazzo Pretorio, ornato dal leone di San Marco, evocano la presenza storica della Serenissima, mentre il Palazzo Vescovile aggiunge un tocco di solennità. Passeggiando lungo i portici e gli stretti passaggi che collegano la piazza al resto del centro storico, si respira ancora l’atmosfera di un tempo in cui Crema era una cittadella fortificata.

Ex Stabilimento Olivetti: modernità e recupero sostenibile

Dalla bellezza senza tempo di Piazza Duomo, il viaggio prosegue verso un simbolo del contemporaneo: l’ex Stabilimento Olivetti, un esempio straordinario di recupero architettonico e rigenerazione urbana. Progettato negli anni ’60 da Marco Zanuso e un giovane Renzo Piano, questo edificio rappresenta la visione umanistica di Adriano Olivetti, un’idea di industria a misura d’uomo che continua a ispirare.

Dopo anni di abbandono, il grande stabilimento è stato riportato a nuova vita grazie all’intuizione e alla passione di Renato Ancorotti, imprenditore nel settore cosmetico. Il progetto di recupero ha trasformato gli oltre 30.000 metri quadri in un luogo innovativo e tecnologicamente avanzato, mantenendo però intatta la struttura originale. Le travi sono state consolidate per rispettare le normative antisismiche, e gli impianti tecnologici garantiscono standard elevatissimi, senza consumare un solo metro cubo di nuovo territorio.

Camminando attraverso questo spazio, si percepisce un perfetto connubio tra tradizione industriale e modernità. L’edificio è un omaggio alla filosofia di Olivetti, dove produttività e rispetto per l’ambiente convivono in armonia, rendendo l’ex stabilimento un simbolo di rigenerazione e sostenibilità.

Sapori di Crema: un viaggio nel gusto

Crema non è solo arte e architettura: è anche una terra di sapori autentici, capaci di raccontare la storia e le tradizioni della città. Le trattorie del centro offrono piatti tipici che riscaldano corpo e anima durante le fredde giornate invernali. Tra le specialità imperdibili ci sono i tortelli cremaschi, ripieni di amaretti, mostaccini e formaggio grana, una combinazione unica di dolce e salato che conquista ogni palato.

Il viaggio enogastronomico continua con il salame nostrano, accompagnato da una fetta di pane rustico, e il bollito misto, servito con la tipica salsa verde. Per chiudere in dolcezza, non si può rinunciare alla torta bertolina, preparata con uva fragola, o a una calda tazza di crema al mascarpone, perfetta per accompagnare una serata di chiacchiere in una delle accoglienti osterie del centro.

Crema: tra passato e futuro, una città da vivere

Crema è una città che vive in perfetto equilibrio tra passato e futuro, dove ogni angolo racconta una storia di bellezza e umanità. Dalle linee rinascimentali di Piazza Duomo al design visionario dell’ex Stabilimento Olivetti, questa città sa accogliere con calore, offrendo un’esperienza unica che unisce cultura, innovazione e tradizioni gastronomiche.

Venite a scoprire Crema, una città che sa emozionare e stupire.

Per maggiori informazioni, visitate il sito in-lombardia.it.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI