I nuovi tronisti di Uomini e Donne/ Prime rivalità tra Matteo e Joele. Roberta…

Sta per iniziare la nuova stagione di Uomini e Donne. Oggi, lunedì 13 settembre, infatti Maria De Filippi torna con il suo dating show nel pomeriggio di Canale 5, precisamente in onda dalle 14.45. Oggi verranno presentati i quattro nuovi tronisti del Trono Classico. Si parte con Joele Milan, Matteo Fioravanti, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti. Secondo le anticipazioni trapelate in rete dopo le prime registrazione, tra i due tronisti c’è già una certa rivalità. Il veneto Joele e il romano Matteo, infatti, sono usciti con la stessa ragazza. La corteggiatrice, pur essendosi trovata bene con entrambi, ha preferito la sintonia nata con Matteo, che però ha deciso di interrompere la conoscenza, ritenendo poco affidabile una donna che esce contemporaneamente con due ragazzi. Joele, invece, continuerà a uscire con la corteggiatrice?

Le prime esterne di Andrea Nicole e Roberta

Andrea Nicole Conte è la prima tronista di Uomini e Donne che ha affrontato un percorso di transizione da uomo a donna. Ha 29 anni e vive a Milano. Nelle prime registrazioni alcuni corteggiatori hanno confessato la loro perplessità a uscire con Nicole, perché pur essendo molto bella sono bloccati per il suo percorso e trasformazione. Stando a quanto riportato da Il vicolo delle news Nicole è uscita con un ragazzo di nome Ciprian. Roberta Ilaria Giusti, invece, è uscita con un ragazzo romano, che fa lo chef e il pugile. Successivamente ha chattato con un nuovo corteggiatore ma ha deciso di riportare in esterna il pugile-chef, che l’ha colpita per la sua genuinità. Per ora i percorsi delle due tronista non si sono intrecciati… vedremo cosa succederà nelle prossime puntate.

