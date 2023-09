I Panpers, chi sono i comici/ Il successo da Da Colorado a Only Fun – Comico Show

Panpers, chi sono i comici Andrea Pisani e Luca Peracino

Chi sono i Panpers, gli ospiti della prima puntata di Fake Show – Diffidate dalle imitazioni, il nuovo show condotto Max Giusti in prima serata da lunedì 18 settembre su Rai2. I comici Andrea Pisani e Luca Peracino si sono fatti conoscere dal grande pubblico dapprima nel programma di successo “Colorado” e poi a “Only Fun – Comico Show”. Tutto inizia grazie a Zelig dove debuttano nel 2009. Poco dopo approdano a Colorado dove restano per dieci anni facendosi conoscere ed apprezzare dal grande pubblico. Contemporaneamente al successo televisivo debuttano anche su YouTube con un loro canale che diventa nel giro di poco uno dei più seguito.

Nel 2012 Luca Peracino debutta come attore nella serie “Una grande famiglia” trasmessa su Rai 1, mentre l’anno successivo entrambi fanno parte del cast del film Fuga di cervelli di Paolo Ruffini”. Seguono una serie di lungometraggi fino al programma “Only Fun – Comico Show” trasmesso sul Nove.

Panpers: “con Elettra Lamborghini siamo un trio di amichetti”

Nel programma “Only Fun – Comico Show” I Panpers, il duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, sono co-conduttori con Elettra Lamborghini. Intervistati da SuperGuida Tv hanno rivelato: “siamo un trio di amichetti, la vicinanza dell’età anagrafica ci aiuta a vivere l’esperienza come una gita, è comunque un’esperienza professionale, però è anche un ambiente dove prendersi non troppo sul serio. Lei comunque è un po’ la metafora del non prendersi sul serio, è una che scherza nella vita, è autoironica, simpatica”. I comici hanno poi raccontato come è cambiata la comicità nel corso degli anni.

Luca Peracino ha precisato: “fare il comico non significa per forza fare lo sketch comico sul palco, ci sono mille sfaccettature, è un’arte che ha tanti lati. Secondo me più che riportare i comici sul palco, sono aperture di questa professione. Il fatto che alcune reti abbiano investito in un altro tipo di contenitore non significa che non interessi la comicità”. Infine parlando di sogni nel cassetto hanno rivelato: “siamo abbastanza felici dei risultati che abbiamo ottenuto, al di la del fatto che bisogna sempre mantenere il livello, forse una propria prima serata è un bell’obiettivo da raggiungere, partiamo da uno speciale”.











