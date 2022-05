I post millennial preferiscono un cane ad un figlio/ Percentuale choc: il 58%…

I post milennial potrebbe essere la generazione con meno figli di tutte le precedenti. I giovani, infatti, sembrano non essere intenzionati ad averne o comunque non li mettono tra le loro priorità. A rivelarlo è un sondaggio per il quale sono molti i giovani adulti che preferirebbero adottare un animale domestico piuttosto che avere i figli propri. Come rivela “Study Finds”, sia la generazione Z che i millennial preferiscono gli animali domestici alle persone, compresi amici e parenti.

In un sondaggio effettuato su 1.000 proprietari di animali domestici, commissionato da ConsumerAffairs, è emerso che il 57% dei millennial ha dichiarato di amare il proprio animale domestico più del proprio fratello. Ben la metà di loro ha detto la stessa cosa sulla madre e invece il 30% ha scelto l’animale domestico rispetto ad altre persone importanti della propria vita. L’aspetto e il numero che preoccupano però gli studiosi è quello relativo al desiderio di avere figli, che scende vertiginosamente nella generazione X

I giovani preferiscono un cane al figlio, e per mantenerlo venderebbe…

Secondo quanto emerge dallo studio, l’81% dei proprietari di animali da compagnia appartenenti alla generazione dei millennials ha affermato di amare il proprio animale domestico più di almeno un membro della famiglia. I baby boomer si sono attestati invece ad una percentuale del 77% mentre gli intervistati della generazione X al 76%. Cane o gatto nelle preferenze dei giovanissimi? I proprietari di gatti sono più propensi a scegliere i propri animali rispetto ai familiari: parliamo dell’85%. La percentuale scende all’83% per i padroni di cani.

Per quanto riguarda i figli, più millennial hanno affermato che vorrebbero figli rispetto alla Generazione Z. Infatti il 58% di questi ultimi ha affermato che preferirebbe possedere un amico peloso piuttosto che avere un bambino. “Solamente” il 48% della generazione millennials invece preferisce una vita senza figli. I millennial inoltre spendono più di qualsiasi altro gruppo per mantenere in salute i propri animaletti: 216 dollari al mese. Quasi la metà di lavoro (49%) farebbe un secondo lavoro per pagare i conti del proprio animale domestico. Il 43% venderebbe la propria televisione e il 41% il proprio pc.











