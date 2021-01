I Soliti Ignoti non va in onda, perché?/ Due giorni di pausa per Amadeus

Perché I Soliti Ignoti non va in onda? Se lo chiede il pubblico di Rai 1 che ha sicuramente notato il cambiamento di programmazione. La tv di Stato ha deciso due giorni di stop per il game show di Amadeus per lasciare spazio a due eventi molto importanti. Stasera va in onda infatti uno speciale del Tg1 che va ad approfondire questa crisi di Governo in un momento davvero molto difficile per il paese. Domani invece sarà il momento di trovarsi di fronte all’appuntamento con la Supercoppa Italiana Juventus Napoli che si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia con fischio iniziale alle 21.00. Al posto della trasmissione di Amadeus sarà il momento di vedere in scena il prepartita del match.

I Soliti Ignoti non va in onda, perché? Il ritorno su Rai 1

Ma quando tornerà I Soliti Ignoti in onda su Rai 1 dopo la decisione di non mandare il programma in onda oggi e domani? Era già previsto da tempo l’interruzione per la Supercoppa Italiana, mentre era imprevedibile l’interruzione a causa della crisi di Governo. La trasmissione tornerà protagonista dopodomani cioè giovedì 21 gennaio, il giorno dove vedremo poi subito dopo in onda il consueto appuntamento con Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci. Sui social network intanto sono molti i commenti di chi non avrebbe voluto perdere l’appuntamento preserale con il simpatico gameshow.



