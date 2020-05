I Topi 2/ Anticipazioni 2 maggio: Carmen si sposa, ma… (finale di stagione)

Pubblicità

I TOPI 2, DOVE DIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 3 di oggi, sabato 2 maggio 2020, andranno in onda gli ultimi due episodi de I Topi 2 in prima Tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo “Una nuova famiglia” e “Il matrimonio“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Benni continua a sperimentare ricette molto particolari e la famiglia si chiede se non stia peggiorando a livello mentale. Intanto, Carmen rivela al fidanzato di essere in attesa di un bambino e i due decidono di tenerlo. La ragazza si chiede come dirlo ai suoi e poi c’è il matrimonio da preparare. Ludovico però preferisce una convivenza, cosa che rende più complicata la gestione della situazione. U Stuorto e Sebastiano invece recuperano il cane di Stuppacannolo, che in tanti anni di latitanza si è creato una fattoria sotterranea.

Quando Carmen trova il coraggio di parlare con la famiglia, zia Vincenza pensa ad uno scherzo. La donna infatti non sa che ha un fidanzato da diversi mesi e le cose peggiorano quando scopre che Ludovico non vuole sposarla. Sebastiano reagisce in modo peggiore: visto che Ludovico non vuole sposare sua figlia, dovrà essere ferito. Nessuno dei suoi amici però è disponibile e così decide di rapire il ragazzo per convincerlo a sposare la sua bambina. Il ragazzo viene presentato quindi alla famiglia di Carmen, ma fa l’errore di rivelare di non volersi sposare in chiesa. Sebastiano è costretto a rapirlo per una seconda volta e lo fa battezzare da un prete latitante. Nonostante tutto, Sebastiano non si fida e vuole controllare di persona il grande evento. Così fa costruire un tunnel sotterraneo da alcuni muratori cinesi per raggiungere casa sua in segreto.

Durante la festa di fidanzamento, Carmen e Benni sorprendono U Stuorto mentre bacia il fidanzato Francesco. Dopo il primo momento di imbarazzo, Nico chiede ai due ragazzi di non dire nulla a Sebastiano perchè troppo all’antica. Benni però lo dice subito alla madre e alla zia, non sapendo che in quel momento anche Sebastiano e lo zio Vincenzo si trovano in casa. I due volevano fare una sorpresa a Carmen, ma Sebastiano cambia umore molto in fretta. Anche se la moglie cerca di sminuire la cosa, Sebastiano raggiunge il cimitero per parlare con la madre e parla di tradimento. U Stuorto come sempre riemerge da sottoterra, questa volta con il fidanzato. A causa di un pazzo che spara per uccidere i morti, i tre sono costretti a nascondersi in fretta prima dell’arrivo della Polizia.

Approfittando del momento, Nico racconta tutto all’amico: lui e Francis si conoscono da quando erano bambini, poi si sono persi di vista e ritrovati da due anni. Sebastiano però non riesce a digerire la cosa e decide di convocare una rinione con gli altri latitanti. Scopre alla fine che era lui l’unico a non sapere di Nico. Anche lo zio Vincenzo gli rivela di averlo sempre saputo, perchè U Stuorto è nato di sette mesi.

I TOPI 2, ANTICIPAZIONI DEL 2 MAGGIO 2020

EPISODIO 5, “UNA NUOVA FAMIGLIA” – Ludovico e Carmen si stanno per sposare e la famiglia di lei decide di organizzare un incontro con quella del ragazzo. I Parrini però sembrano appartenere ad un mondo troppo distante da quello dei Laterza, colti e raffinati e con una precisa idea di come si dovrebbero svolgerele nozze. Sebastiano non può che sentirsi male ed è costretto a farsi ricoverare nella clinica sotterranea più famosa.

EPISODIO 6, “IL MATRIMONIO” – Nonostante gli ultimi eventi, U Stuorto partecipa al rito di affiliazione per entrare a far parte della famiglia. Nel frattempo, i Parrini sono ancora impegnati nei preparativi delle nozze, anche se Sebastiano non potrà accompagnare la figlia all’altare. Il suo posto verrà presto dall’amico Nico, mentre Sebastiano e lo zio Vincenzo seguono tutto dal loro rifugio.



