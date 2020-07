Ibrahimovic al Bologna?/ L’abbraccio con Mihajlovic e la lite con Pioli decisivi

Zlatan Ibrahimovic al Bologna ora sembra essere diventata più che una possibilità per la prossima stagione. Il calciatore svedese ha un contratto in scadenza con i rossoneri al 31 agosto prossimo che non sembrava un problema prolungare di un’altra stagione. Ritornato nella Milano rossonera dove tanto si era trovato bene però Zlatan ha trovato una situazione molto diversa da quella che si aspettava. Non si parla ovviamente della classifica e del rendimento che erano già noti prima della firma, ma più del trattamento da lui ricevuto. Ieri c’è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso con Stefano Pioli che ha deciso di sostituirlo prima che avesse segnato e lo svedese che non l’ha presa molto bene. Dall’altra parte invece c’è stato l’abbraccio con Sinisa Mihajlovic che ha creato l’associazione immediata di calciomercato. Secondo MonzaNews i felsinei sarebbero in vantaggio ora sul Monza di Silvio Berlusconi.

Ibrahimovic al Bologna? Ecco cosa è successo con Stefano Pioli

Durante la sfida Milan Bologna è stato evidente a tutti che Zlatan Ibrahimovic abbia riferito qualcosa a Stefano Pioli nel momento della sostituzione. Il tecnico a fine partita ha glissato, specificando di non aver ben capito cosa gli aveva detto il calciatore svedese. Il labiale è però piuttosto eloquente: “La prossima volta tiri fuori uno di quelli. Io oggi volevo fare gol”. Parole che non possono esser piaciute né alla squadra né all’allenatore, consapevoli che il calcio è un gioco di squadra e non un’esibizione di campioni che hanno voglia di mettersi in mostra. Nonostante questo Ibra è insostituibile e lo ha dimostrato anche a 38 anni può fare la differenza. Da quando è arrivato il Milan è rinato e tornato a sognare la qualificazione in Europa. Ma l’anno prossimo le strade del calciatore e dei rossoneri potrebbero dividersi nuovamente.



