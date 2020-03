Ibrahimovic via dal Milan?/ Calciomercato, ora Zlatan è davvero in bilico!

Ibrahimovic via dal Milan a fine stagione? La domanda serpeggia sempre più ed è destinata a diventare uno dei temi forti del calciomercato. Le ultime notizie legate al futuro di Ibrahimovic al Milan non sono buone, per cui possiamo dire che ora Zlatan è davvero in bilico. Abbiamo già parlato più volte della situazione di Ibrahimovic, di sicuro a Zlatan non piace il caos societario che attualmente regna al Milan e che potrebbe essere la motivazione principale di un eventuale addio al termine di questa stagione. Un Ibra non convinto del nuovo corso del Milan difficilmente accetterebbe di vivere a 39 anni una stagione anonima di transizione verso un futuro che per evidenti ragioni anagrafiche difficilmente sarà suo. A maggior ragione, la permanenza di Ibrahimovic al Milan si farebbe ancora più difficile se dopo Zvone Boban anche Paolo Maldini dovesse lasciare la società, perché Ivan Gazidis ha fatto chiaramente capire che il rinnovo di Ibra non è una urgenza per lui, ma Zlatan è tipo che difficilmente si fa mettere in stand-by.

IBRAHIMOVIC VIA DAL MILAN? FUTURO IN BILICO

Fin qui il caos societario al Milan, che Ibrahimovic non gradisce per nulla e che non immaginava quando è tornato in rossonero, corteggiato proprio da Boban e Maldini che adesso sono usciti di scena o dovrebbero farlo a breve. Ci sono poi altre complicazioni, legate anche al Coronavirus: l’incertezza che mette in bilico la stagione ovviamente non piace a nessuno, però a maggior ragione per un 38enne in scadenza di contratto a giugno potrebbe essere un problema significativo. Innanzitutto dal punto di vista formale (cosa fare se la stagione dovesse prolungarsi oltre il 30 giugno?), ma di conseguenza anche nella sostanza di un ritorno di fiamma che ha subito avuto effetti positivi, ma che sta facendo davvero fatica a diventare un fuoco sempre acceso anche per il futuro.

