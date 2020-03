Ibrahimovic via dal Milan?/ Calciomercato, in settimana incontro con Gazidis

Non è certo un momento facile in casa rossonera, dopo il turbolento addio di Boban, e certo non fanno piacere ai tifosi le voci di calciomercato che vedono Zlatan Ibrahimovic lascare il Milan a fine stagione. Pure però sono queste le ultime indiscrezioni di mercato che riguardano lo svedese, certo uomo di punta di Stefano Pioli, e grazie a cui lo spogliatoio rossonero ha decisamente fatto un salto di qualità nell’ultima parte della stagione. Pur con qualche gol di troppo mangiatosi e qualche errore (come accaduto in Milan Genoa di pochi giorni fa), Zlatan certo risulta indispensabile in campo: rinunciarvi a fine stagione potrebbe dunque essere un grave errore per la dirigenza. Pure però il clima è tutt’altro disteso a casa Milan ed è evidente che lo spogliatoio e in primis lo stesso bomber svedese ne stiano pesantemente risentendo.

IBRAHIMOVIC VIA DAL MILAN?: PRESTO INCONTRO CON GAZIDIS

Come detto prima, la sofferenza dello svedese come dello spogliatoio dopo le ultime novità della dirigenza rossonera, con la cacciata di Boban, è evidente: la squadra non sta giocando molto bene negli ultimi turni e la confusione negli alti piani della dirigenza sono motivi più che evidente dietro lo scontento di Zlatan Ibrahimovic. Ecco perchè, secondo la Gazzetta dello Sport, già in settimana lo stesso bomber dovrebbe incontrarsi con il CEO Gazidis, probabilmente in compagnia dell’agente Mino Raiola: la fiducia del giocatore nel club è stata messa in crisi ed urge un diretto confronto. Non scordiamo poi che lo stesso Gazidis in vista della prossima stagione, pare ben orientato verso un importante piano di riduzione delle spese: il che potrebbe voler dire che giocatori “dispendiosi” come Gigio Donnarumma o lo stesso Ibrahimovic potrebbero presto lasciare il Milan. I tifosi intanto sperano che tale ipotesi non divenga realtà: staremo a vedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA