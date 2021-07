Icardi alla Juventus?/ Calciomercato news, arriva solo se parte Cristiano Ronaldo

CALCIOMERCATO NEWS, RONALDO A PARIGI…

La Juventus è alle prese con due rinnovi di contratto alquanto spinosi in questi giorni di calciomercato estivo. Stiamo parlando di Paulo Dybala e soprattutto di Cristiano Ronaldo, in scadenza nel giugno del 2022 ovvero al termine della prossima stagione. Secondo quanto rivelato dalle indiscrezioni di Calciomercato.com, i bianconeri starebbero pensando di rinforzarsi in attacco anche pensando a questo aspetto e torna ad essere di moda per la Vecchia Signora anche il nome di Mauro Icardi, di proprietà del Paris Saint-Germain. Come spiegato dal portale però, l’eventualità di vedere l’ex capitano dell’Inter a Torino diventerebbe concreta nel caso in cui i transalpini puntassero forte sull’acquisto proprio di Cristiano Ronaldo. I parigini non stanno badando a spese in questa fase del mercato ed il portoghese potrebbe essere la ciliegina sulla torta per completare un organico già altamente competitivo. L’intento della Juventus sarebbe quello di proseguire il rapporto con Ronaldo ma potrebbe anche decidere di cambiare idea nel caso in cui il giocatore volesse provare un’avventura altrove.

La possibilità di vedere Mauro Icardi alla Juventus è attualmente legata all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte del PSG. Nella passata stagione a Parigi Mauro Icardi è riuscito a collezionare 13 reti e sei assist vincenti per i compagni in 28 presenze totali tra campionato e coppe, rendimento questo che non è stato comunque sufficiente per conquistare un posto nella rosa dell’Argentina che ha vinto la Copa America qualche giorno fa. Il contratto di Icardi con il PSG scadrà nel giugno del 2024 e viene valutato intorno ai 40 milioni di euro secondo Transfermarkt.

