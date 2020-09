Iconize, ex fidanzato Tommaso Zorzi/ “Ha smania di protagonismo. Lo devasto!”

Tommaso Zorzi l’aveva previsto: Iconize, ovvero il suo ex Marco Ferrero, sarebbe andato da Barbara D’Urso a parlare di lui. “C’ho un ex fidanzato che andrà sicuramente da Barbara d’Urso. Io conosco i miei polli.” ha infatti confessato a Patrizia De Blanck nella Casa. Zorzi è infatti convinto che, pur di ottenere visibilità, sarebbe andato a parlare (anche male) di lui: “Io so che lui parla male di me in giro che a me va benissimo. Però… tu hai tutto il diritto di poter parlare male di me io però ho tutto il diritto di non voler parlare con te.” Nello studio di Pomeriggio 5, Iconize ha rigettato le accuse dell’ex, dicendosi comunque ferito dalle sue parole. Zorzi, però, è determinato a non dargliela vinta e, anzi, a battersi con i denti per chiudere una volta per tutte questa vicenda.

Tommaso Zorzi contro Iconize: “Parla male di me in giro”

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si è infatti detto agguerrito. Parlando dell’ex Iconize ha allora dichiarato: “Io non ti tocco con un dito ma ti devasto a parole.” E ancora: “Lui ha smania di protagonismo e di me parla proprio male in giro. Lui mi scrive e chiama da settimane ma non ha mai ricevuto una risposta. Se io non fossi io non gliene fregherebbe un cazz*.” Accuse più che chiare quelle di Zorzi, alle quali potrebbe presto arrivare la risposta, magari proprio faccia a faccia, di Marco Ferero. Alfonso Signorini potrebbe infatti portare la diatriba tra i due ex fidanzati in prima serata, in diretta su Canale 5. E, di certo, Tommaso non prenderà bene la cosa.



