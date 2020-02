Ida Platano insieme a Mario Balotelli/ Foto e polemiche sul web, lei: “Grazie per…”

“Grazie per essere venuto a trovare Samu” scrive Ida Platano, noto volto di Uomini e Donne, accanto alla foto che la vede al fianco di un famosissimo calciatore italiano della Serie A. Lui è Mario Balotelli che sorride nella foto mentre è stretto in un abbraccio dalla dama del trono Over. Samu, che Ida cita, è Samuele, suo figlio, che a quanto pare è un grande tifoso di Mario che d’altronde gioca nel Brescia, città in cui la Platano e suo figlio vivono da sempre. La dama avrebbe dunque approfittato della sorpresa di Balotelli al figlio Samuele – il calciatore ha fatto tappa nel salone della Platano – per scattare con lui un selfie e postarlo su Instagram, scatenando la reazione di tantissimi follower oltre che fan del bomber del Brescia.

Ida Platano, polemiche per l’incontro con Mario Balotelli

Tanti complimenti per Ida Platano e messaggi di “invidia” da parte di tanti che avrebbero voluto essere al suo posto e conoscere Mario Balotelli. Anche qualche critica però per la dama di Uomini e Donne. C’è chi infatti scrive: “Mi sembra che tu ti stia montando un po troppo la testa!!!!! Torna quella che eri!!!!”, o ancora “Ahh che fa’la notorietà di “uomini e donne “ringraziate sempre la signora De Filippi!” Di Ida Platano, nelle ultime settimane, si è tornato a parlare anche per la crisi che starebbe nuovamente vivendo con Riccardo Guarnieri che, intanto, continua a scriverle dediche d’amore. I fan sono infatti curiosi di saperne di più e conoscere le motivazioni di questa nuova frattura nella coppia nata nello studio del trono Over di Uomini e Donne.

