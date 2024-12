Ida Platano dopo Uomini e donne: esclusa l’ipotesi di un ritorno

Negli ultimi anni Ida Platano è stata grande protagonista a Uomini e donne, una delle Dame più apprezzate e maggiormente coinvolte nelle dinamiche sentimentali che hanno animato lo studio del dating show. I fan ricordano senza dubbio le storiche e turbolente relazioni con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza; sino alla più recente rottura con Mario Cusitore, il quale proprio negli ultimi giorni ha definitivamente abbandonato il programma dopo essere stato coinvolto nella segnalazione su Alessio Pecorelli, con annesso addio del tronista.

Ma com’è ora la nuova vita di Ida Platano? Potrebbe esserci un suo ritorno sul trono? Dopo l’amaro epilogo della storia con Mario Cusitore, in molti hanno ipotizzato un suo ritorno nel programma e altrettanti l’hanno dato quasi per scontato. Eppure l’ex Dama in questi primi mesi della nuova stagione non rientra tra le protagoniste, e l’ipotesi di un suo ritorno non rientrerebbe al momento nei suoi pensieri. Anche perché, forse, potrebbe esserci un nuovo amore al suo fianco…

Ida Platano ha un nuovo fidanzato? Il misterioso video

È dello scorso ottobre un video piuttosto enigmatico condiviso sui propri social, in cui Ida Platano si è confidata con i fan raccontando di un periodo particolarmente sereno della sua vita: “Ciao a tutti belli miei, come state? Io sto benissimo, sono molto felice e contenta. Voglio dirvi una cosa: voi sapete che io sono sempre stata una persona trasparente e sincera, per chi mi conosce, e non ho mai nascosto nulla. La mia vita è sempre stata alla luce del sole, sia prima che durante i miei anni in trasmissione a Uomini e Donne”.

A seguire ha sganciato la bomba, non parlandone apertamente ma lasciando comunque intendere un nuovo amore al suo fianco: “Sto vivendo un momento davvero speciale, bello e non voglio che vi arrivi da altre fonti questo. Ci tenevo a dirvi questa piccola cosa, che per me per il momento è davvero speciale“. Ma chi è il presunto nuovo fidanzato di Ida Platano? Nel video non si è più di tanto sbilanciata ma i suoi fan già sognano in grande e avanzano le prime ipotesi: potrebbe infatti trattarsi di un personaggio non appartenente al mondo dello spettacolo e della televisione. Per scoprirlo, però, bisognerà attendere nuovi aggiornamenti dell’ex Dama sulla sua rinnovata vita privata.