Ida Platano, insulti choc ricevuti: “Assatanata di soldi”/ Lei sbotta: “Che schifo, mi fai pena”

Ida Platano pubblica gli insulti choc ricevuti

Ida Platano sbotta contro gli haters e gli insulti choc che continua a ricevere sui social condividendo gli screenshot dei messaggi e annunciando azioni legali contro chi, da mesi, continua ad offenderla. Quelli ricevuti da Ida sono commenti pesantissimi a cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha reagito duramente perché stanca di essere insultata solo per condividere sui social quella che è la sua vita quotidiana. Negli screenshot, l’utente usa parole pesantissime di fronte alle quali Ida ha deciso di non restare in silenzio. “Pagliaccia, ma ne vai pure fiera che ti prendo a fare la saudita in cerca di ca**i in tv? – scrive un utente a Ida Platano – Solo delle squilibrate come te riescono a fare abboccare”.

“Tutti si godono l’estate, solo tu vai in giro come un ‘assatanata di ca**i e di soldi”, aggiunge ancora l’utente a cui Ida ha risposto non solo rendendo pubblici i messaggi ma scrivendo “schifo”, “mi fai pena”.

La reazione di Ida Platano

Dopo aver condiviso gli screenshot degli insulti, Ida platano ha svelato di ricevere insulti del genere da mesi e di aver già provveduto legalmente come fa ogni volta che riceve messaggi offensivi. L’ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, si chiede come mai una persona che non la sopporta continui a seguirla sia in tv che sui social.

Ida Platano continua così ad essere nel mirino degli haters che non perdono occasione per inviarle messaggi pieni di insulti a cui, tuttavia, Ida non resta più in silenzio ricevendo giustamente il supporto e la solidarietà di tutte le persone che hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne.













