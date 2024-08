Problema di salute per Ida Platano

Nella prima registrazione della nuova stagione di Uomini e donne, i fan del programma di Maria De Filippi, speravano di rivedere in studio anche Ida Platano per un ultimo e attesissimo confronto con Mario Cusitore. Confronto che, però, non è avvenuto non per l’assenza di Mario ma per quella di Ida che, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha dovuto saltare la registrazione per un problema di salute. Da qualche giorno, la 43enne si è mostrata ai fan stesa sul divano e sul letto facendo preoccupare i fan.

Anche ieri, giorno della registrazione di Uomini e Donne, Ida ha postato pochissimo e nei pochi contenuti condivisi, si è mostrata a letto senza, tuttavia, svelare la natura del suo problema di salute. Oggi, però, la Platano è tornata sui social per parlare a cuore aperto con i fan.

Come sta Ida Platano

“Belli miei, sono le attenzioni quotidiane a rafforzare i legami. La mia gratitudine per la nostra splendida amicizia è immensa. Grazie”: queste le parole che Ida Platano ha condiviso sui social rassicurando tutti i followers che sperano di vederla presto a Uomini e Donne.

Il ritorno di Ida appare quasi certo anche se non si sa ancora in quale ruolo: stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, i troni in studio erano 4 ma solo 3 sono stati occupati dai tronisti Alessio, Michele e Francesca. Ida, dunque, tornerà nuovamente a Uomini e Donne come tronista?