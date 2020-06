Idrossiclorochina riabilitata vs Covid/ Bocciato studio contrario: errori e sospetti

Pubblicità

Idrossiclorochina di nuovo “in campo” nella lotta contro il Coronavirus: il documento di Lancet che aveva fermato l’utilizzo di questo farmaco contro il Covid-19 a causa dei timori di un aumento delle morti è stato ritirato dopo che un’indagine del quotidiano britannico Guardian ha riscontrato incoerenze nei dati utilizzati per affermare la pericolosità della idrossiclorochina contro Coronavirus.

L’autrice principale, la professoressa Mandeep Mehra, ha deciso di chiederne la revoca a Lancet perché non poteva più garantire l’accuratezza dei dati. Il direttore della rivista, Richard Horton, ha dichiarato di essere rimasto sconvolto dagli sviluppi della vicenda: “Questo è un esempio scioccante di cattiva condotta nella ricerca nel mezzo di un’emergenza sanitaria globale”, ha detto al Guardian.

L’indagine del giornale inglese aveva rivelato errori nei dati forniti per la ricerca dalla società americana Surgisphere. Questi sono stati successivamente spiegati dalla società in quanto alcuni pazienti sono stati conteggiati erroneamente in Australia anziché in Asia, ma sono state poi rilevate più anomalie e un’ulteriore indagine del Guardian ha scoperto che c’erano seri dubbi da porre sull’azienda stessa. A una società di revisione indipendente è stato chiesto di esaminare un database fornito da Surgisphere per assicurarsi che avesse i dati di oltre 96.000 pazienti con Coronavirus in 671 ospedali in tutto il mondo, che fosse ottenuto correttamente e che fosse accurato.

IDROSSICLOROCHINA VS CORONAVIRUS: GLI ERRORI DELLO STUDIO CHE LA CRITICA

L’amministratore delegato di Surgisphere, Sapan Desai, aveva dichiarato che avrebbe collaborato con l’audit indipendente, ma in realtà non ha dato agli investigatori l’accesso a tutti i dati richiesti. Giovedì Mehra ha dichiarato: “I nostri revisori indipendenti ci hanno informato che Surgisphere non avrebbe trasferito il set di dati completo, i contratti dei clienti e l’intero rapporto di audit ISO sui loro server per l’analisi poiché tale trasferimento avrebbe violato gli accordi con i clienti e i requisiti di riservatezza. Pertanto, i nostri revisori non sono stati in grado di condurre una revisione e pertanto ci hanno notificato il loro ritiro dal processo di revisione”.

Lo studio Lancet ha avuto un impatto drammatico sui tentativi di scoprire se il farmaco antimalarico idrossiclorochina e la sua versione precedente, la clorochina, potrebbero aiutare a trattare i pazienti con Coronavirus. Il presidente Usa Donald Trump è fra i grandi sostenitori del suo utilizzo: c’è il dubbio che l’ostilità verso l’uso di idrossiclorochina abbia dunque anche motivazioni politiche nell’ostilità verso Trump.

L’Oms e diversi Paesi, basandosi sullo studio Lancet, avevano sospeso studi randomizzati sul farmaco, che sono stati ora riavviati. Molti scienziati sono arrabbiati per essere stati bloccati sulla base di un processo che era meramente osservazionale e non un “gold standard” RCT.

IDROSSICLOROCHINA VS CORONAVIRUS: BOCCIATO ANCHE ALTRO STUDIO CON STESSI DATI

Mehra aveva commissionato un audit indipendente dei dati proprio su richiesta degli scienziati che stavano facendo ricerca sull’idrossiclorochina e nella sua indagine il Guardian ha segnalato tutte le criticità su​ database, background e risultati dello studio sul quale ci si era basati per bocciare l’utilizzo contro Coronavirus dell’idrossiclorochina.

Mehra inizialmente aveva replicato al giornale britannico accusandolo di “una serie di inesattezze e connessioni non correlate, con una chiara propensione a screditare chi siamo e cosa facciamo, è triste vedere che quella che avrebbe dovuto essere una discussione scientifica è stata denigrata in questo tipo di discussione”. Poi però è emersa un’altra verità e ora il New England Journal of Medicine ha ritrattato anche un altro documento basato sul database Surgisphere, anch’esso scritto da Mehra e Desai, che sosteneva come l’utilizzo di farmaci comuni per le malattie cardiache fosse associato a un rischio più elevato di morte nei pazienti con Coronavirus.

Il NEJofM scrive: “Poiché a tutti gli autori non è stato concesso l’accesso ai dati grezzi e i dati grezzi non potevano essere resi disponibili a un revisore di terze parti, non siamo in grado di convalidare i dati primari fonti alla base del nostro articolo. Chiediamo pertanto che l’articolo venga ritirato. Ci scusiamo con i redattori e con i lettori del Journal per le difficoltà che ciò ha causato”.



