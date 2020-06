Studi su idrossiclorochina, dati non corretti?/ La CNN rilancia dubbi

Pubblicità

Due autorevoli riviste mediche hanno manifestato preoccupazione per i dati utilizzati in diversi studi sul Coronavirus, provenienti dallo stesso registro internazionale e che riguardano anche la tanto discussa idrossiclorochina. Ne scrive la CNN, che riferisce di uno studio condotto da Lancet, il quale ha scoperto che la somministrazione di idrossiclorochina o clorochina ai pazienti ospedalizzati con Coronavirus era collegata ad un aumento dei tassi di mortalità e gravi complicazioni del ritmo cardiaco.

“Stiamo esprimendo preoccupazione per avvisare i lettori del fatto che gravi questioni scientifiche sono state portate alla nostra attenzione”, hanno scritto i redattori di Lancet, sottolineando che “importanti questioni scientifiche sono state sollevate sui dati” nel documento. Lancet ha affermato che i risultati di un audit indipendente per determinare la validità dei dati nello studio, pubblicato il 22 maggio, erano attesi “molto presto”.

Il suo studio aveva fornito un contrappunto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha definito l’idrossiclorochina un “punto di svolta”. Un altro studio, pubblicato sul New England Journal of Medicine il 1° maggio, ha scoperto che alcuni farmaci per malattie cardiache, inclusi gli ACE-inibitori, non hanno aggravato il rischio di morte per i pazienti con Coronavirus.

DUBBI SU STUDI, ANCHE SU IDROSSICLOROCHINA: DATI AFFIDABILI?

“Questo studio retrospettivo ha utilizzato i dati ricavati da un database internazionale che includeva cartelle cliniche elettroniche di 169 ospedali in tre continenti. Recentemente, sono state sollevate preoccupazioni sostanziali sulla qualità delle informazioni in quel database. Abbiamo chiesto agli autori di provare che i dati sono affidabili”, ha scritto il NEJofM. Entrambi gli studi hanno utilizzato i dati di Surgisphere, che si definisce come “un’organizzazione di servizio pubblico dedicata a rendere il mondo un posto migliore”.

“Il nostro studio, registrazione di osservazioni multinazionale pubblicato su The Lancet Medical Journal, è stato accolto con elogi e un po’ di scetticismo dalla comunità scientifica e dalle istituzioni globali”, si legge in una dichiarazione pubblicata da Surgisphere sul suo sito web. “Il registro di Surgisphere è un’aggregazione delle cartelle cliniche elettroniche deidentificate dei clienti di QuartzClinical, il programma di machine learning di Surgisphere e la piattaforma di analisi dei dati”, aggiunge la dichiarazione.

Surgisphere ha dichiarato di aver rilevato un problema con un ospedale nel suo database, ma che questo ospedale “è stato correttamente riclassificato” e che “i risultati del documento non sono interessati da questo aggiornamento”. Gli scienziati indipendenti da entrambi gli studi hanno affermato che anche se la confusione di dati non ha influenzato le conclusioni, le discrepanze dovevano essere chiarite.



