Iginio e Debora Massari/ Da The Sweetman Celebrities a Master Challenge tra tv e…

Iginio e Debora Massari hanno ormai unito i loro nomi già da tempo. Non solo perchè lui è il pasticciere più famoso d’Italia, ma anche perchè è il padre della seconda. Hanno condotto insieme il programma The Sweetman Celebrities, andato in onda su Sky Uno due anni fa e poi sono ritornati gomito a gomito anche l’anno successivo per il cook show Master Challenge. “Con lui è più difficile condividere il laboratorio che la tv”, ha detto Debora in occasione della presentazione del programma, “certo, non mi aspettavo di fare televisione, ma la cosa mi ha divertito. E da autrice del dietro le quinte sono passata al piccolo schermo”. Nonostante sia una ‘figlia di’ a tutti gli effetti, la giovane Massari non si sente per nulla raccomandata. Anche se prima di capire di voler seguire le orme materne ha conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari a Piacenza. “Ho capito che la strada di mio padre fosse anche la mia“, racconta a Ultima Voce, “quando ho realizzato che Iginio Massari fosse e potesse diventare un brand”. Negli anni Debora poi ha trovato anche una sua dimensione nella ristorazione, creando per esempio un dolce per l’Amazzonia. “Da sempre sono attenta alla socialità nelle diverse sfaccettature“, sottolinea, “mi considero una persona sensibile e intuitiva e penso che ciascuno di noi debba costruire, nei propri limiti e competenze, alla salvaguardia e alla tutela del Pianeta”.

Iginio e Debora Massari, la sfida all’emergenza sanitaria

Debora Massari ha deciso di rimboccarsi le maniche per sfidare il momento e non soccombere all’emergenza sanitaria. Il settore della ristorazione del resto è uno dei più colpiti. “Bisogna andare avanti nonostante il periodo non sia dei migliori”, dice la figlia di Iginio Massari a Ultima Voce, “il nostro brand sta puntando moltissimo all’e-commerce, che ad oggi, è cresciuto più dell’800 %“. Debora tuttavia non crede che le consegne a domicilio rappresentino il futuro della ristorazione. “Ogni luogo ha un’atmosfera diversa e ogni momento dà sensazioni diverse e irripetibili”, evidenzia, “Non si può sostituire l’atmosfera di una cena al ristorante o di un tè accompagnato dalle nostre monoporzioni nella nostra pasticceria. La gente quando è ha casa vive determinate sensazioni, quando viene da noi, ne prova altre”. Oggi, 19 aprile 2020, Iginio e Debora Massari saranno ospiti di Domenica In. “Entrambi abbiamo due caratteri forti e alcune volte tendiamo a scontrarci”, dice la figlia del noto pasticcere, “ma in realtà abbiamo un bellissimo rapporto padre/figlia e andiamo molto d’accordo”.



