Mara Venier non conosce Iginio Massari/ Gaffe: “Si chiama Gino? Luigino?” Domenica In

Mara Venier protagonista a Domenica In di una piccola e involontaria gaffe. In un collegamento video con Francesco Renga, la conduttrice ha ricordato i dolcetti che lui le ha portato pochi mesi prima, un vassoio di prelibatezze acquistato presso una nota pasticceria di Brescia di cui, per questioni di pubblicità, il cantante preferì non fare il nome. Mara Venier, però, oggi è tornata sull’argomento e, rivedendo il divertente filmato di quei dolci, ha chiesto a Francesco Renga, soprattutto in vista della situazione che sta vivendo la sua città, di citare in diretta la pasticceria: “Senti Francesco – ha detto la Venier – che rimanga tra me e te […] Tu mi hai portato un dolce, io ti ho chiesto il nome della pasticceria, tu mi hai detto no, non si può. Siccome Brescia ha passato e sta passando quello che sta passando, insieme a tutta Italia, ora lo vogliamo dire il nome di sta pasticceria, che sarà pure chiusa, poracci?”. Di fronte alla richiesta di Mara Venier, Francesco Renga non si è tirato indietro e ha nominato la “Pasticceria Veneto di Iginio Massari”, celebre locale del noto volto televisivo. Mara Venier, però, non ha riconosciuto in quel nome quello del noto pasticcere e, equivocando, ha chiesto maggiori precisazioni: “Gino Massari si chiama? – ha detto – Ma è aperta la pasticceria di Gino?”, qualcuno le ha fatto notare di aver sbagliato il nome del celebre pasticcere, ma lei è andata avanti: “Luigino? Iginio!”. “È il pasticcere più famoso d’Europa”, le ha detto quindi Francesco Renga in collegamento. “Io non lo conosco, ma quando passa tutto mi ci porti”, ha concluso lei.



