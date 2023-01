Ignazio Ardizzone, marito Gaia De Laurentiis/ “Se lo avessi incontrato a 20 anni…”

Ignazio Ardizzone, chi è il marito di Gaia De Laurentiis

Gaia De Laurentiis sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 31 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Nel 2013 Gaia De Laurentiis si è sposata, dopo molti anni di fidanzamento, con Ignazio Ardizzone, neurochirurgo infantile. Prima delle nozze, celebrate con rito civile nella splendida cornice di Santa Maria in Tempulo a Roma, la coppia ha avuto due figli: Emma e Massimo.

Gaia De Laurentiis e il marito Ignazio Ardizzone si sono conosciuti tramite a mici, a una cena: “È stata una cosa molto veloce, un colpo di fulmine, come quelli che di solito capitano a una diciottenne. Mi ricordo il suo primo sorriso. L’ho guardato e ho pensato: “Perfetto, sono tua per sempre”. Non mi era mai successo”, ha raccontato il volto di Target sulle pagine del settimanale “A”.

Gaia De Laurentiis: “Ignazio? Avrei voluto conoscerlo prima”

Prima di incontrare Ignazio Ardizzone, Gaia De Laurentiis è stata legata al produttore Fernando Ghia da cui ha avuto il figlio Sebastiano ed è stata sposata con il regista televisivo Maurizio Catalani, padre della figlia Agnese. “Corrispondono a tre periodi completamente diversi della mia vita. Non rinnego nulla, ma se avessi incontrato Ignazio quando avevo 20 anni, penso che staremmo ancora assieme. Avrei voluto conoscerlo 18 anni fa. Alcuni mi dicono: “Magari allora non vi sareste piaciuti”, ma io sono sicura di sì, perché i motivi per cui ci piaciamo appartengono da sempre a me, non hanno nulla a che fare con la maturità”, ha confidato la conduttrice nell’intervista ad “A”.

