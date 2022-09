Ignazio Boschetto de Il Volo ha una malattia rara/ Cos’è l’agenesia

Il volo, Ignazio Boschetto raggiunge il successo nonostante l’agenesia

Può dirsi uno dei giovani artisti italiani più popolari e influenti nel mondo, ma non tutti sanno che dietro il successo si nasconde anche l’altra faccia della medaglia ovvero dei problemi personali, tra cui una condizione rara congenita, che però non ha intaccato la sua voglia di fare, si tratta di Ignazio Boschetto. É uno dei tre cantanti lirici che compongono Il volo, Ignazio Boschetto, ed é oggi amatissimo da folle di fruitori di musica non solo italiani ma anche appartenenti ad altri Paesi che non siano il Belpaese, un successo che il giovane ha conquistato con determinazione, anche attraverso gli aspetti negativi della sua vita, che lui ha sfruttato per forgiare il suo carattere. Il cantante lirico é nato venendo al mondo in una condizione difficile, ovvero l’agenesia, il termine che in medicina viene usato per indicare la mancata formazione di un organo nel corso della gestazione, che é il periodo dei 9 mesi in cui si forma il feto prima della venuta al mondo del nascituro.

"Nato soldato, con la Bibbia sono armato": rap cristiano, cos'è?/ "Cantiamo la fede…"

Ignazio Boschetto é nato con un solo rene: l’altra faccia della medaglia del successo

Nella fattispecie del caso che coinvolge in prima persona l’artista de Il volo, si tratta della mancata formazione di un rene, non a caso Ignazio Boschetto é nato con un solo rene, una condizione congenita che quindi si presenta alla nascita. Nascere con un solo rene, però, é una condizione che non mette a rischio una vita umana e nonostante la sua condizione il lirico riesce a mantenere uno stile di vita attivo tra numerosi impegni in agenda, che in particolare lo vedono impegnato con il resto della formazione de Il volo alle prese con concerti, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, e per lunghi periodi di lontananza da casa.

Stefano De Martino le dolci parole per Rosario Marrone, papà di Emma Marrone morto/ "Vecchio lupo"

Nonostante l’agenesia, quindi, Ignazio Boschetto dimostra di poter affrontare la vita con determinazione e ottimismo verso il futuro. Questo non solo nonostante la sua condizione, ma anche altri problemi che lui ha dovuto fronteggiare in famiglia. Come un tumore al viso diagnosticato alla madre, che lo ha visto vivere a distanza dal genitore per via delle cure, che lo hanno preoccupato insieme ai fan e di cui Ignazio Boschetto ha parlato in un intervento a cuore aperto a Domenica in, che ha commosso i fan dell’artista e non solo: “Le esperienze brutte magari le ricordiamo con un sorriso amaro, ma sono state il nostro passato. Io e mia sorella non volevamo quello che volevano i bambini della nostra età. Avevamo un solo desiderio, quello che la nostra mamma tornasse al più presto a casa“.

LEGGI ANCHE:

Vincenzo Capua "Fabrizio Moro grande amico"/ "Mentre cantavo nacque sua figlia Anita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA