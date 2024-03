Matrimonio Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini/ Lei sceglie l’abito da sposa: lui commenta così

Ignazio Boschetto e il matrimonio con Michelle Bertolini

E’ ufficiale: Ignazio Boschetto de Il Volo sposa la fidanzata Michelle Bertolini. Il matrimonio dovrebbe essere celebrato a breve anche se la data delle nozze, almeno per il momento, resta top secret. La coppia, tuttavia, dopo aver annunciato il fidanzamento ufficiale sui social continua a condividere quelli che sono i preparativi del grande giorno. Ignazio che, esattamente come Piero e Ignazio ha sempre utilizzato i social soprattutto per lavoro, ha cominciato a condividere più momenti del suo privato da quando nella sua vita è entrata la bellissima Michelle che i fan de Il Volo hanno subito apprezzato.

Proprio Michelle, come tutte le ragazze che sono in procinto di sposarsi, non riesce a nascondere la gioia e l’emozione di preparare tutto affinchè il giorno del matrimonio sia perfetto. Tra i momenti più emozionanti di una futura sposa c’è sicuramente la scelta dell’abito e così Michelle, alle prese con la scelta dell’abito perfetto, ha condiviso quel momento con i followers scatenando la reazione del fidanzato.

Michelle Bertolini sceglie l’abito del matrimonio con Ignazio Boschetto

Bellissima e con un look casual, Michelle Bertolini si è recata in un atelier di abiti da sposa per scegliere quello giusto. Si tratta di un momento super emozionante per la sposa e la sua famiglia come conferma lei stessa sui social. “Non immaginavo che un vestito potesse emozionare così tanto!”, scrive sul proprio profilo Instagram la fidanzata di Ignazio Boschetto.

Quest’ultimo, di fronte all’immagine della fidanzata con l’abito bianco e immaginando come sarà quello che, poi, indosserà il giorno in cui diventeranno ufficialmente marito e moglie, ha commentato così: “Inizia a prendere tutto forma, ti amo”. Tutto, dunque, procede nel migliore dei modi per il grande giorno di Michelle e Ignazio.

