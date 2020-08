Ignazio Boschetto e Roberta Morise si sono lasciati/ Vacanza finita male: “Lui ha…”

Storia al capolinea tra Ignazio Boschetto e Roberta Morise? Stando alle ultime indiscrezioni, la coppia che aveva acceso la curiosità di molti si sarebbe già detta addio. A darne notizia della rottura tra la conduttrice e il cantante de Il Volo è stato il portale Giornalettismo.com, a distanza di circa un mese e mezzo da quando era stato annunciato l’inizio della loro frequentazione. “È durata solo due mesi la storia tra Ignazio Boschetto e la showgirl Roberta Morise. – si legge infatti sulla fonte, che spiega – La coppia in vacanza a Cefalù improvvisamente è scoppiata. Ancor prima della fine dell’estate (e delle vacanze). Ignazio ha così lasciato l’isola: “Lui è andato via senza dare spiegazioni alla Morise che ha continuato le vacanze da single.”

Ignazio Boschetto e Roberta Morise, rottura dopo pochi mesi

Non vengono spiegate le motivazioni della rottura tra Ignazio Boschetto e Roberta Morise. Ciò che è chiaro è che il cantante del Volo sia andato via, lasciando l’ex conduttrice de I Fatti Vostri da sola. Era stato il giornalista Candela, per Dagospia, a svelare della loro relazione: “La Morise prende il volo nel boschetto. La conduttrice de ”i fatti vostri” (silurata per far posto a Samanta Togni) frequenta Ignazio Boschetto de Il Volo. A fine giugno i due sono stati avvistati insieme in Calabria, precisamente sul lungomare di Ciro’ marina. Ieri sera la showgirl gli ha dedicato una storia su instagram mentre guardava il cantante in tv. Nelle scorse settimane si era parlato di un flirt con Eros Ramazzotti. Robertina ha una passione per i cantanti?” A poche settimane dallo scoop però è arrivata la fine.



