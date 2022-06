Ignazio Moser baci e palpatine a Cecilia Rodriguez/ “Mi ama” commenta lei sui social

Cecilia Rodriguez perde a padel, la consola Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si trovano a Forte dei Marmi per la MINI Padel Summer Cup, l’evento sportivo in cui campioni dello sport e le star dello spettacolo si sfidano per un evento straordinario di padel. Con loro anche Stefano Bettarini, Flavio Montrucchi e Alessi Mancini, Christian Panucci, Antonio Mezzancella e molti altri. Ignazio ha ottenuto buoni risultati, mentre Cecilia non tanto e ha raccontato la sua prova ai follower: “È andata abbastanza bene. A casa mia mi hanno insegnato che l’importante è divertirsi. Mi sono divertita. Mi spiace per Laura che l’ho fatta perdere”. A consolarla ci ha pensato il suo Nacho: “Grande prestazione della Chechu”, ha detto tra un bacio e una palatina al seno.

Cecilia e Ignazio a Forte dei marmi

“Mi ama”, ha detto Cecilia Rodriguez commentando le effusioni del fidanzato Ignazio Moser. Non solo sport in Versilia, la coppia ha approfitta della location per un po’ di relax in spiaggia. Cecilia e Ignazio sono stati ripresi da Stefano Bettarini mentre il giovane Moser scatta delle foto alla fidanzata. Dopo il padel poi, Chechu è anche scesa in pista per una gara di kart. Tornata in albero la sorella di Belen Rodriguez ha rivelato ai suoi follower di essere arrivata seconda, nonostante fosse partita per ultima. Cecilia, tra il serio e il faceto, ha detto che la gara è stata truccata perché lei alle qualificazioni aveva fatto un ottimo risultato invece l’hanno fatta partire per ultima.

