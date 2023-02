“Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati”/ Scoop choc: “Lui buttato fuori di casa, ecco perché”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati? Scoppia il gossip e si parla di tradimento

È un’indiscrezione parecchio scottante quella che circola sul web e che oggi è stata lanciata da Dagospia e Pipol Gossip e che annuncia una rottura drastica tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Proprio poco tempo dopo la proposta di matrimonio ricevuta dalla sorella di Belén, arriva lo scoop secondo il quale Ignazio avrebbe tradito Cecilia.

“Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati? Tutti gli indizi portano a una sola risposta: il loro amore è finito.” annuncia Pipol Gossip. Poi prosegue: “Cecilia, già da diversi giorni, non indossa più l’anello che rappresentava la promessa di matrimonio e, fonti vicinissime alla coppia, rivelano che Moser ha lasciato l’appartamento dove viveva insieme alla Rodriguez. Pare che alla base della rottura ci sia un tradimento da parte di lui che lei avrebbe scoperto in modo casuale”, si svela.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, cos’è accaduto? “Lui buttato fuori di casa…”

Dagospia, su quest’ultimo punto, regala un ulteriore dettaglio, scrivendo che: “Lui sarebbe stato buttato fuori di casa e vive temporaneamente da Mattia Rivetti, ex di Melissa Satta…”. Non è chiaro come Cecilia abbia scoperto il presunto tradimento di Ignazio, né chi sia la donna con la quale lui l’avrebbe tradita.

Pipol fa però notare che al momento sui rispettivi social tutto tace: “Sui social, per il momento, nessun movimento. I due si seguono ancora e nessuna foto è sparita. Ma Cecilia si fotografa mostrando le sue mani e, senza problemi, fa vedere a tutti i suoi followers di aver cestinato l’anello”.

