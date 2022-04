Ignazio Moser, fidanzato Cecilia Rodriguez/ Il figlio di Francesco tra reality e moda

Chi è Ignazio Moser?

Ignazio Moser è il fidanzato di Cecilia Rodriguez. I due si sono conosciuti durante l’edizione del Grande Fratello Vip 2. Lei era in quel momento impegnata con Francesco Monte ma decise di lasciarlo in diretta per abbandonarsi tra le braccia del ciclista trentino. Da quel momento in poi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser formano una delle coppie più famose della tv italiana. Dopo l’addio al ciclismo e l’esperienza al Grande Fratello Vip Ignazio Moser ha deciso di seguire le orme della fidanzata Cecilia e di tutta la famiglia Rodriguez. Il figlio del campione, Francesco, ha fatto il suo debutto nel mondo della moda in qualità di stilista. Il 29enne ha creato un proprio brand – Moser Project – specializzato in jeans. Nacho, come lo chiama l’adorata Cecilia, è anche testimonial del suo marchio.

Ignazio Moser, fidanzato Cecilia Rodriguez/ Lei: "matrimonio? Manca l'anello"

La famiglia di Ignazio Moser e le sue esperienze televisive

Ignazio Moser nasce il 14 luglio del 1992 a Trento. Il padre è il famoso ciclista Francesco Moser, e con la moglie Carla Merz ha fato alla luce tre figli: Ignazio ha quindi una sorella e un fratello di nome Francesca e Carlo. Carlo in particolare lavora nell’azienda di vitivinicola di famiglia, dopo essersi laureato in economia. Invece fin da piccolo Ignazio si dedica anima e corpo allo sport e inizia a praticare ciclismo professionistico sin da piccolo e dopo aver vinto diversi premi e riconoscimenti, partecipa come opinionista del Giro d’Italia 2017, nella trasmissione La grande corsa (Rai 2). Dopo il GF VIP, nel 2021 è stato naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 condotto da Ilary Blasi e nel 2022 ritorna nel cast del reality come commentatore di Isola Party, lo show digital only che segue e commenta le avventure dei naufraghi insieme a Valentina Barbieri.

LEGGI ANCHE:

Cecilia Rodriguez, chi è sorella Belen Rodriguez/ "Amo Ignazio Moser, voglio diventare mamma"Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez/ "Mai stata innamorata prima"

© RIPRODUZIONE RISERVATA