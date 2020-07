Igor Divetain Vadim arrestato il nipote di Catherine Deneuve/ Spaccio di denaro falso

Igor Divetain Vadim Tremiankoffè il nipote di Catherine Deneuve, celeberrima attrice e icona della Francia, e Roger Vadim, celeberrimo regista, ma non è per la sua illustre parentela che nelle ultime ore è finito al centro della cronaca. L’uomo, 32 anni, è stato arrestato pochi giorni fa a Parigi su mandato della Procura di Benevento che ha coordinato un’importante indagine dei carabinieri del Comando antifalsificazione monetaria di Roma. Stando infatti a quanto riporta il Corriere.it, il nipote della Deneuve faceva parte di una banda internazionale specializzata nella produzione e traffico di monete false. La base della falsificazione, come scoperto dall’Arma, era dunque nel Beneventano ma lo spaccio di denaro falso avveniva poi in tutta Europa.

Igor Divetain Vadim arrestato ma non è la prima volta

Le autorità hanno svelato che si parla di almeno 100 milioni di euro falsi, tra cui banconote da 50 euro perfette e impossibili da distinguere da quelle vere, che sono arrivate in Italia ma anche in Francia, Spagna, Germania e Irlanda. Il colonnello Germano Passafiume, comandante dei carabinieri di Benevento, svela come l’indagine sia partita nel 2017 ma non fosse inizialmente puntata a quanto poi scoperto. “Stavamo seguendo tutt’altro, un caso di estorsione, quando ci accorgemmo che un sospettato era in compagnia di una persona di Benevento a noi già nota che andava a Napoli. Fu allora che sequestrammo le prime banconote da 50 euro”. Da qui l’inizio dell’inchiesta nella quale è finito anche Igor Divetain Vadim, figlio dell’attore Christian Vadim, nato dall’unione tra Roger Vadim e Catherine Deneuve. Il 32 enne è stato già arrestato nel gennaio 2019 a Napoli, dove era stato trovato con ben 15 mila euro falsi.



