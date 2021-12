Igor, Edoardo, Dario: figli Peppino di Capri/ Uno ha seguito le orme del padre, ma…

Igor, Edoardo e Dario sono i figli del noto cantante Peppino di Capri. Dei tre ragazzi il più famoso è Dario perché, in un certo senso, ha percorso le orme del papà ritagliandosi uno spazio nel mondo dello spettacolo. Ma gli altri due, invece, di cosa si occupano? Andiamo subito a scoprirlo. Di sicuro sappiamo che Igor è nato dalla storia d’amore tra Peppino Di Capri e la sua prima moglie Roberta Stoppa. Al termine della loro relazione, l’artista ha conosciuto Giuliana Gagliardi, colei che lo stesso Peppino di Capri ha descritto come la donna della sua vita e il suo grande amore.

Da quel sentimento, sono nati poi altri due figli ovvero Edoardo e Dario. Come dicevamo Dario è diventato più famoso grazie ad alcuni ruoli in diverse fiction, mentre Edoardo è meno noto ma è comunque un appassionato di musica ed un affermato musicista.

Per quanto riguarda la vita privata dei figli di Peppino di Capri, sappiamo che Edoardo si è sposato e ha reso nonno il celebre cantante, grazie all’arrivo in famiglia della piccola Azzurra. Edoardo è nato nel 1971, ha studiato in America dove ha conseguito una laurea all’Università della musica. A quanto pare il suo sogno era quello di ritagliarsi uno spazio importante in questo settore e sembra esserci riuscito perché vive della sua passione. Dario, classe 1986, è salito all’altare ad agosto 2017 diventando padre del piccolo Joseph, nato dalla storia con la compagna Svizzera Mousse Jaquie. Sono invece pochissime le informazioni sul primogenito Igor, una persona molto riservato che a quanto pare non ama le luci dei riflettori.

