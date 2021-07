Igor Stravinskij: com’è morto, mogli e figli/ Composizioni: da pulcinella a La sagra

Igor Stravinskij nacque a Lomonosov, in Russia, il 17 giugno del 1882. Figlio d’arte del celebre celebre basso del teatro Mariinskij, Fedor Stravinskij, iniziò a studiare pianoforte a 9 anni. Durante l’università conobbe il figlio del compositore Nikolaj Rimskij-Korsakov, che iniziò a dargli lezioni. Nel 1905 si laureò in giurisprudenza e l’anno dopo sposò la cugina Katerina Nossenko, dalla quale ebbe quattro figli: Soulima, Maria Milena, Fëdor e Ludmila. Il compositore russo è stato legato anche alla stilista Coco Chanel. La loro passione amorosa iniziò nell’estate del 1920 quando Coco Chanel invitò Stravinskij a passare qualche mese nella sua villa appena fuori Parigi. Il compositore era fuggito dalla Russia rivoluzionaria con la moglie, ammalata di tisi e confinata in un letto, e i quattro figli.

Igor Stravinskij: la seconda moglie Vera De Bosset

Igor Stravinskij, molto devoto alla famiglia, rimase con la moglie Katerina Nossenko fino alla morte di lei nel 1939. Il rapporto più significativo fu però con la seconda moglie Vera De Bosset. I due si conobbero nei primi anni del 1920 quando erano entrambi sposati. La relazione divenne seria e la donna decise di lasciare il marito per poi convolare a nozze con il compositore nel 1940, un anno dopo la morte della prima moglie Katerina. Nel 1945 Igor Stravinskij ottenne la cittadinanza americana. Nel 1969 si ammalò di una grave forma di bronchite, rimandando il suo ritorno in Europa. A causa di un edema polmonare, il compositore fu costretto a restare nella sua casa di New York dove si spense nella notte tra il 6 e il 7 aprile del 1971, a 88 anni, per una crisi cardiaca. Il suo desiderio era di essere seppellito a Venezia e la sua tomba si trova nel settore ortodosso del cimitero monumentale dell’isola di San Michele.

