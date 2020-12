IKEA LANCIA LINEA ABBIGLIAMENTO/ Dopo boom Lidl ecco felpe e t-shirt Efterträda

Dopo il successo stratosferico della Lidl tocca all’Ikea tentare di ripetere i risultati della catena di supermercati lanciando una propria linea di abbigliamento. Sulla scia di quanto fatto dalla Lidl, con scarpe e calzini in vendita al costo di 13 euro diventati letteralmente introvabili in tutta Europa, Ikea si dà a felpe, t-shirt e gadget. Il colosso dell’arredamento per il momento si è limitato ad esplorare solamente il mercato del Giappone: lo ha fatto con il brand “Efterträda“, collezione di stile minimalista caratterizzata dal giallo-blu del simbolo Ikea e dal codice a barre della celebre libreria Billy. Vi state chiedendo cosa significhi la parola svedese di cui sopra? Il sito di Ikea la traduce come “successore”, ma Google Translate ha un altro punto di vista al riguardo e indica come traduzione corretta “successo” in svedese: che sia di buon auspicio?

IKEA LANCIA LINEA ABBIGLIAMENTO

Ma vediamo attentamente in cosa consiste la linea di abbigliamento dell’Ikea. In vendita troviamo come detto t-shirt e felpe realizzate in cotone ecosostenibile per bambini e adulti, con la stampa del codice a barre dalla famosa libreria di Ikea Billy e il logo dell’azienda. Ma anche altri gadget come la shopper, l’ombrello, il portachiavi, le borracce (riutilizzabili) e gli asciugamani. I prezzi? Sul portale si va dai 1.499 yen (poco meno di 12 euro) per le magliette da adulto ai 1.999 yen (quasi 16 euro) per le felpe da bambino. Certo è difficile pronosticare oggi se alla fine questa collezione avrà la stessa fortuna delle sneaker Lidl, comprate a 12,99 euro e rivendute online a centinaia se non addirittura a migliaia di euro. Per non parlare dei rischi assunti da migliaia di persone, che pur di accaparrarsi un capo hanno sfidato la pandemia dando vita ad assembramenti assolutamente da stigmatizzare. Assisteremo ad un copione simile anche per questa linea d’abbigliamento? Non lo sappiamo, così come è ancora presto per dire se dal Giappone la linea Ikea arriverà anche in altri Paesi del mondo, tra cui l’Italia.





