Il 20% dei detenuti mondiali è negli Stati Uniti/ Droga e piccoli furti: carceri…

“Nel 1967 mio padre, Muhammad Ali, fu condannato a cinque anni di carcere per essersi rifiutato di combattere nella guerra del Vietnam. A quel tempo, c’erano circa 200.000 persone dietro le sbarre negli Stati Uniti. Ora le nostre carceri e carceri traboccano di quasi 2 milioni”: comincia così l’articolo di Khaliah Ali, figlia del pugile, su Usa Today. Khaliah è un’attivista dedica a a questioni come la fame dei bambini, l’istruzione, il benessere degli animali e l’ingiustizia ambientale. Gli Stati Uniti il 4% della popolazione mondiale eppure a loro è attribuito il 20% dei detenuti. La gente di colore è la più presa di mira: i neri sono incarcerati circa cinque volte in più dei bianchi.

Inoltre, secondo un rapporto allarmante dell’Aspen Institute, gli Stati Uniti imprigionano una percentuale maggiore della loro popolazione nera “rispetto al Sud Africa al culmine dell’apartheid“. Eppure non sono solo le persone di colore quelle con un alto tasso di incarcerazione ma anche le donne. Molte hanno storie di abusi e malattie mentali e la maggior parte sta scontando una pena per crimini non violenti. Più persone sono incarcerate per droga ora rispetto al totale in prigione nel 1980, spiega ancora l’articolo di Khaliah Ali. “La polizia locale imprigiona ogni anno quasi tante persone per droga rispetto a tutti i “crimini violenti” messi insieme” si legge sul giornale. In caso di marijuana, quasi il 90% degli arresti è solo per possesso.

Carceri negli Stati Uniti: perché si viene arrestati?

Non solo droga. Negli Stati Uniti si viene incarcerati spesso per motivi futili. Willie Simmons ha trascorso gli ultimi quattro decenni in una prigione dell’Alabama per aver rubato 9 dollari, Curtis Wilkerson è stato condannato all’ergastolo in una prigione della California per aver rubato un paio di calzettoni bianchi, Sharnalle Mitchell è stata ammanettata davanti ai suoi figli di 1 e 4 anni e condannata a due mesi di carcere per contrassegni di parcheggio non pagati. “A Rikers Island a New York City, incarcerare qualcuno ora costa $ 556.539 a persona all’anno. Sono oltre $ 1.500 al giorno. Sarebbe molto più economico ospitare qualcuno al Ritz Carlton a Central Park South”, spiega Khaliah Ali.

La figlia del pugile espone poi una riflessione: “La domanda che il mio coautore Jason Flom e io ci poniamo più spesso quando viaggiamo per il paese predicando per la riforma del buon senso è: “Siamo solo persone normali. Come potremmo mai io e i miei amici fare la differenza?”. E parlando del padre, spiega: “Anche se mio padre è stato condannato a cinque anni di prigione, sorprenderebbero molti sapere che non ha mai passato una notte dietro le sbarre. Tom Krattenmaker, un modesto, autodefinitosi “umile, piccolo impiegato”, convinse il giudice della Corte Suprema John Harlan che forse Muhammad Ali era davvero un obiettore di coscienza poiché la sua religione gli impediva di combattere in qualsiasi guerra non dichiarata da Dio stesso. Ciò convinse il giudice Harlan a ribaltare la sua opinione, il che indusse la corte a cambiare il suo voto 5-3 contro mio padre in 8-0 a suo favore”.











