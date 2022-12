Il 7 e l’8, Canale 5/ Film diretto da Ficarra e Picone, al debutto da registi

IL 7 E L’8: ESORDIO DA REGISTI PER FICARRA E PICONE

Domenica 25 dicembre alle 21.20 Canale 5 manda in onda “Il 7 e l’8“, commedia italiana del 2007 distribuita da Medusa Film e prodotta da ITC Movie. La regia è di Salvatore Ficarra, Giambattista Avellino e Valentino Picone, che hanno curato anche la sceneggiatura con Francesco Bruni e Fabrizio Testini. Gli attori principali sono Valentino Picone e Salvatore Ficarra. Il sodalizio tra i due nacque nel 1993, quando iniziarono a partecipare a diversi programmi televisivi. Nel 1995 incontrarono Zuzzurro, che scrisse per loro uno spettacolo che portarono in scena, dal titolo “In tre sull’Arca di Noè”.

Il Primo Natale/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone

Dopo aver fatto un po’ di teatro Ficarra e Picone tornarono in televisione con “Zelig” e “Facciamo cabaret”. Esordirono al cinema nel 2002 con “Nati stanchi”. Gli ultimi film in cui sono stati attori e registi sono: “Primo Natale”, “L’ora legale” e “Andiamo a quel paese”. Tra gli altri attori, nel cast de “Il 7 e l’8” troviamo Consuelo Lupo, Andrea Tidona, Eleonora Abbagnato, Barbara Tabita e Lucia Sardo.

Incastrati/ Diretta e anticipazioni 8 dicembre: Salvo e Valentino ancora nei guai?

IL 7 E L’8: LA TRAMA DEL FILM

“Il 7 e l’8” è ambientato a Palermo e narra le vicende di due ragazzi differenti per estrazione sociale e caratteristiche caratteriali e fisiche. Tommaso Scavuzzo interpretato da Salvatore Ficarra è una persona poco affidabile, non ha un lavoro fisso, ruba la segnaletica stradale, vende roba taroccata e vive in una casa modesta con la sorella Eleonora e la madre vedova. Daniele, interpretato da Valentino Picone, è tutto il contrario: è un ragazzo gentile, educato, sottomesso, uno studente modello che ha scelto la facoltà di Giurisprudenza. La personalità di Daniele è soffocata dalla presenza di due persone: la fidanzata Marcella, che è una donna dal carattere forte e determinato ed è assistente di un professore universitario di grande importanza, e suo padre, un colonnello dei carabinieri molto severo, preciso e ordinato, che raccomanda sempre il figlio di comportarsi bene e stare lontano dalle persone perditempo, maleducate e poco affidabili.

Incastrati/ Anticipazioni 7 dicembre 2022: Salvo e Valentino coinvolti in un omicidio

Tuttavia, il destino vuole che le strade di questi due giovani s’incontrino e, nonostante siano molto diversi, hanno in comune lo stesso giorno di nascita e, oltretutto, sono nati nello stesso ospedale e nella stessa città. Per una serie di circostanze incredibili, non riusciranno a stare l’uno lontano dall’altro. “Il 7 e l’8” sono loro…











© RIPRODUZIONE RISERVATA