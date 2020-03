Il Cacciatore 3 ci sarà?/ Anticipazioni: “Tanta carne al fuoco e cambio di location?”

Il Cacciatore 3 ci sarà oppure no? La risposta ufficiale potrebbe regalarla al pubblico il finale della seconda stagione in onda questa sera su Rai2 ma, in parte, è già arrivata in conferenza stampa quando tutti hanno lasciato intendere che un seguito è previsto e le idee sono davvero tante. Francesco Montanari non si è tirato indietro quando si è parlato di un seguito e alla luce del fatto che gli episodi della seconda stagione sono stati solo 8, per un totale di 4 prime serate, sembra uno sforzo che può essere affrontato senza rinunciare al cinema o ad altri impegni lavorativi. A confermare la tendenza positiva ci pensano poi gli ascolti sempre ottimi nonostante quello che è successo in queste ore e in queste settimane tra annunciati slittamenti e ritorni al mercoledì sera. Ciliegina sulla torta sono poi le parole dei vertici Rai e dello stesso Alfonso Sabella che hanno lasciato intendere che un seguito ci sarà ma con un possibile cambio di location.

IL CACCIATORE 3 CI SARA’? TUTTI GLI INDIZI A FAVORE…

Nel corso della conferenza stampa per la seconda stagione de Il Cacciatore 2 proprio Tinni Andreatta, direttore di RAI Fiction, si è riferita ad un possibile “sviluppo di una terza stagione” confermando un laconico “stiamo lavorando” in questa direzione. La stessa ha poi confermato che ci sono interessanti idee sui possibili nuovi episodi e alcuni hanno addirittura lasciato intendere che ci possa essere un cambio di location (direzione Ostia?) e quindi anche di storie e intrecci. Lo stesso Sabella ha riferito: “A Ostia, ci sono le mafie” e ancora: “forse nella terza stagione de Il Cacciatore, si parlerà anche di Ostia”. Dovremo aspettarci una serie in stile Suburra?

