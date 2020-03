IL CACCIATORE 3/ Anticipazioni 11 marzo: Brusca diventa un pentito!

IL CACCIATORE 3 ANTICIPAZIONI DELL’11 MARZO 2020

Nella prima serata di oggi, mercoledì 11 marzo 2020, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi de Il cacciatore 3 in prima tv assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “L’anno del dragone” e “Un tesoro

EPISODIO 7, “L’ANNO DEL DRAGONE” – Giovanni Brusca ha deciso di collaborare con la Procura: è pronto ad ammettere il ruolo avuto in tanti anni di attività nella mafia. E proprio nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci che ha strappato la vita a Giovanni Falcone. Per riuscire ad ottenere le informazioni su Provenzano e gli altri boss di Cosa Nostra, Mazza e Barone dovranno però concedere al criminale dei forti sconti di pena. Intanto, Brusca ha già messo in atto il suo piano segreto per farsi beffe della giustizia.

EPISODIO 8, “UN TESORO” – Enzo ha deciso di fare marcia indietro e voltare le spalle al fratello, spingendo così Giovanni a pentirsi veramente. Per dimostrare di essere in buona fede, offre ai magistrati una pista utile per arrivare ai piani alti di Cosa Nostra: il soprannome del vivandiere di Provenzano. Barone può così tracciare dei fili rossi fra le informazioni di Brusca e tutto ciò che Francesca ha ottenuto grazie alla sua fonte, Nicola, ritrovando la speranza di poter mettere in ginocchio l’intera organizzazione.

IL CACCIATORE 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana con la fiction Il Cacciatore 3: Carlo (Francesco Foti) continua a sognare Falcone e le giornate insieme, a divertirsi. In ufficio l’atmosfera è diversa: Barone (Francesco Montanari) ha scoperto che la Procura si è fatta sfuggire un importante collegamento con Brusca (Edoardo Pesce). Il PM ha deciso di affrontare il capo grazie alle soffiate di Francesca (Francesca Inaudi), che si infuria con lui per il tradimento. Anche carlo non la prende bene quando scopre che Saverio ha fatto il nome di Giovanni Zerbo, bruciando i tempi. Intanto, Giovanni rivela al fratello di voler procedere con il piano in caso di cattura, ma Enzo (Alessio Praticò) non la prende bene. Anche fra Saverio e Carlo ci sono scintille, soprattutto quando grazie all’arresto di Cucuzza si ottengono i numeri di telefono di tutti i mafiosi vicino a Brusca. I due decidono alla fine di dividere le forze, ingaggiando una specie di gara per scoprire chi dei due catturerà il criminale prima dell’altro. Così Barone intercetta tutti i contatti di Cucuzza, mentre Mazza riascolta diverse registrazioni.

Mentre Enzo salta una finta operazione e rivela tutto alla fidanzata, Mazza scova una telefonata fra Giovanni e Sottile, un uomo di fiducia di San Giuseppe Jato. Tornato a casa, Carlo rivela a Miriam (Giada Stranzio) che Barone sta trascorrendo molto tempo con Francesca. Ottenuto il numero di telefono di Brusca, il PM e Carlo si trovano di fronte a un muro: nessuna delle istituzioni nazionali e internazionali sembra volerli aiutare a localizzare il segnale. Carlo però muove i fili giusti e così la squadra riesce ad ascoltare una telefonata fra Enzo e Maria, tramite il cellulare di Giovanni. L’operazione però va a vuoto e diversi giorni più tardi, gli agenti sotto copertura riescono ad identificare la moglie di Brusca e il figlio. Anche se i due scompaiono nel nulla, Barone riesce a delimitare la zona in cui potrebbe nascondersi Brusca. Quest’ultimo invece ripassa con il fratello una quarantina di segnali segreti. La sera del 20 maggio del ’96, Saverio lascia che sia Mazza a seguire da vicino il vivo dell’operazione. Grazie ad un trucco, gli agenti scoprono la casa esatta in cui si trova Brusca e arrestano tutti. Maria scopre la verità su Enzo tramite la televisione, mentre Saverio è ancora tormentato dal ricordo del piccolo Di Matteo. In prigione, Brusca chiede di poter parlare con l’avvocato.



