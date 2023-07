Il cambiamento genetico ha aiutato l’uomo a camminare eretto. Questa la scoperta firmata da un gruppo di esperti delle università della Columbia e del Texas e riportata dal Times. Gli scienziati hanno infatti identificato le mutazioni che hanno permesso ai nostri antichi antenati di camminare eretti su due gambe circa sei milioni di anni fa. Ma non solo: i ricercatori sono stati anche in grado di identificare le varianti genetiche e scheletriche legate all’artrite del ginocchio, dell’anca e della schiena, utilizzando i dati archiviati nella biobanca del Regno Unito.

Si tratta di una scoperta “pratica” che potrebbe portare a nuovi trattamenti per le condizioni debilitanti. Per arrivare a questo risultato, i ricercatori hanno utilizzato una forma di intelligenza artificiale per esaminare più di 30.000 radiografie di tutto il corpo conservate nella Biobanca del Regno Unito, un archivio contenente dati genetici di oltre mezzo milione di volontari.

“Il cambiamento genetico ha aiutato l’uomo a camminare eretto”

Sono state misurate 23 caratteristiche scheletriche come la larghezza della spalla, la lunghezza del busto e l’angolo della tibia al femore o della tibia al femore. Questo è stato poi confrontato con i dati genomici archiviati nella biobanca per identificare 145 regioni del cromosoma che governano queste proporzioni scheletriche, la maggior parte delle quali erano precedentemente sconosciute. I ricercatori hanno scoperto che molte di queste regioni si trovavano in aree del genoma umano che si sono evolute a un ritmo “accelerato” rispetto agli stessi geni nelle grandi scimmie. È la prima prova genetica che la selezione naturale ha guidato i cambiamenti evolutivi nei corpi dei nostri antenati scimmia, portando il nostro ramo dell’albero genealogico dei primati a iniziare gradualmente a camminare eretti su due gambe. Si pensa che questo cambiamento sia stato fondamentale per i nostri primi antenati bipedi, liberando le loro mani per iniziare a creare e utilizzare strumenti e rendendoli più adattabili ai mutevoli ambienti, che hanno spinto la specie umana a sviluppare cervelli più grandi e ad evolversi in homo sapiens. “Quello che stiamo vedendo è la prima prova genomica che c’era una pressione selettiva sulle varianti genetiche che influenzano le proporzioni scheletriche, consentendo una transizione dalla deambulazione basata sulle nocche al bipedismo”, ha affermato il dott. Vagheesh Narasimhan, professore di biologia e statistica presso l’Università del Texas, ai microfoni del Times.

