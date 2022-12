Il campione/ Su Rete 4 il film di Franco Zeffirelli con Jon Voight

Il campione, film in onda su Rete 4

Il campione va in onda oggi, venerdì 16 dicembre, su Rete 4 a partire dalle 16.20. Si tratta di un film drammatico del 1979 distribuito da Cinema International Corporation, Metro-Goldwyn-Mayer e prodotto da Hialeah Park Studios, Metro-Goldwyn-Mayer. La regia è di Franco Zeffirelli. L’artista è morto il 16 giugno 2019 a Roma, in 68 anni di carriera ha diretto ventitrè film tra cui Romeo e Giulietta nel 1969 che gli ha fatto guadagnare una nomination all’Oscar come migliore regista e vincere 1 David di Donatello e 1 Nastri d’Argento.

Nel 1972 ha ricevuto 1 David di Donatello per Fratello Sole e Sorella Luna mentre nel 2002 un premio Donatello speciale. Nel cast troviamo Jon Voight, vincitore di ben sette premi come migliore attore protagonista tra cui: 1 premio Oscar per Tornando a casa, quindi 4 Golden Globe, 1 Festival di Cannes e 1 premio BAFTA. La protagonista femminile è Faye Dunaway vincitrice nel 1977 del premio Oscar come migliore attrice protagonista per Quinto potere. Nel corso della sua carriera ha ricevuto 1 Golden Globe, 2 David di Donatello, 1 BAFTA. I suoi film più recenti sono: Inconceivable e The Bye Bye Man -. Nel cast sono presenti anche Rick Schroeder, Arthur Hill e Jack Warden.

Il campione, la trama del film

Il campione racconta la storia di Billy Flynn. Il pugile dopo aver collezionato molte vittorie e anche un titolo mondiale, a causa di un trauma al cervello è costretto a ritirarsi dalle competizioni e appendere i guantoni al chiodo. Una volta lontano dal ring si dedica all’educazione del figlio e fa di tutto per non fargli mancare nulla. Il bambino considera il padre un eroe, tanto da attribuirgli il soprannome di “The Champ”. Le difficoltà economiche si fanno sentire e Billy non riesce ad arrivare a fine mese. Quello che guadagna lavorando nella scuderia non gli consente di vivere, così comincia a fare scommesse azzardate. L’ultima volta perde un’ingente somma di denaro e il suo creditore per estinguere il debito gli chiede in cambio una cosa a cui suo figlio non riesce a rinunciare, la cavalla che il padre gli ha regalato. Sopraffatto dall’ira l’uomo peggiora ulteriormente la situazione picchiando il creditore e finisce in prigione. Non riuscendo ad uscirne fuori, suo malgrado chiede aiuto all’ex moglie, soprattutto per garantire al figlio un’esistenza dignitosa. La donna che da poco è tornata a far parte della vita dell’ex marito, ferita dai rimorsi per averlo abbandonato e costretto, nonostante la sua inesperienza, a prendersi cura del loro figlio, decide di soccorrere in suo aiuto, prendendosi anche se in ritardo, le responsabilità di madre. Nel periodo in cui resta in carcere, la donna si prende cura di Alex, quando si fa sfuggire di essere la madre, il bambino non le crede. Billy uscito dalla prigione decide di riscattarsi e partecipa a un incontro di pugilato nonostante il suo infortunio. Vince la gara, ma è stremato e la conclusione non è piacevole, difatti muore tra le braccia del figlio che trova conforto nella madre.

