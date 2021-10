“Il cane ca*ava dappertutto”, gelo al GF VIP/ Gaffe del fidanzato Cipriani in diretta

Alessandro Rossi protagonista al Grande Fratello VIP 2021. Il fidanzato di Francesca Cipriani vince il “premio simpatia” secondo il web. Quando la incontra fuori dalla porta rossa, per la sorpresa della serata, cerca di tranquillizzarla e le spiega perché si è presentato lì da solo: “Non ho portato il cane perché ca*ava dappertutto”, dice durante la sorpresa. Alfonso Signorini e i suoi ospiti lo riprendono, tra le risate generali, chiedendo spiegazioni e approfondimenti su quanto ha appena detto.

La gaffe di Alessandro Rossi al Grande Fratello VIP: “il cane ca*ava…”

“Alfonso il cane ca*ava dappertutto”, ripete Alessandro Rossi divertito. E poi commette un’altra piccola gaffe, parlandone al passato. Ma in realtà il cane sta benissimo. E Francesca Cipriani, oltretutto, sembra avere altre priorità in questo momento. “Voglio baciarlo, non c’è covid”, ripete la showgirl mentre prova ad avvicinarsi a lui, senza successo.

