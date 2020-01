Il cantante mascherato 2 si farà?/ Carlucci potrebbe tornare in autunno oppure…

Il Cantante Mascherato 2 si farà? E’ l’interrogativo che assilla i fan del programma di Milly Carlucci, una vera garanzia per la Rai, che continua a condurre con disinvoltura show di grande successo. E’ il caso del Cantante Mascherato, confermato dopo gli ottimi ascolti ottenuti nella prima edizione italiana, terminata appunto ieri sera con la quarta ed ultima puntata. Il format prevede otto concorrenti in gara, di cui solo cinque approdano alla finalissima. Per la seconda edizioni il numero potrebbe persino ampliarsi, ma non ci sono ancora conferme in merito. Certo è che un maggiore numero di maschere allungherebbe ulteriormente uno show che in appena una manciata di puntate si è rivelato vincente. Se la prima stagione era considerata un test per la Rai lo ha sicuramente superato. I fan attendono con ansia ulteriori conferme e dettagli sulla nuova edizione.

Il Cantante Mascherato 2 dovrebbe tornare il prossimo autunno

Non ci sono ancora assolute certezze su Il Cantante Mascherato 2. I rumors e le anticipazioni però ipotizzano un ritorno della trasmissione il prossimo autunno, anche se in quel periodo dovrebbe essere in onda la nuova edizione di Tale e Quale Show. Una bella gatta da pelare per i vertici Rai, che dovranno trovare una sistemazione congrua per i loro programmi di maggiore successo. Possibile che Il Cantante Mascherato 2 passi direttamente al sabato sera oppure in un’altra serata della settimana. Tra le certezze dovrebbe esserci la conduttrice Milly Carlucci, che però potrebbe ritrovarsi ad attendere fino al 2021 visto l’affollamento di programmi in casa Rai. Di sicuro l’attesa è già alle stelle in queste settimane, grazie al divertimento e alla leggerezza che Il Cantante Mascherato ha regalato al suo pubblico nella prima edizione di quattro puntate. Un prodotto vincente grazie alle abilità di conduzione di Milly Carlucci ma anche di tutto il team Rai.

