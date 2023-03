Il cantante mascherato 2023, 1a puntata/ Diretta e maschere: Milly Carlucci torna…

Il cantante mascherato 2023, anticipazioni e diretta prima puntata

Sabato 18 marzo, in prima serata, torna l’appuntamento con Il cantante mascherato, lo show rivelazione delle ultime stagioni televisive che ha conquistato il pubblico sin dalla prima edizione. Al timone del programma ci sarà, come sempre, Milly Carlucci che, anche per Il cantante mascherato, ha deciso di introdurre un’importante ed interessante novità. Se, infatti, a Ballando con le stelle, ogni settimana arriva un ballerino per una notte ovvero un personaggio famoso che decide di mettersi alla prova scendendo in pista, al Cantante mascherato, da questa sera, in ogni puntata, ci sarà “Il Cantante Mascherato per una notte”.

Il cantante Mascherato per una notte è una nuova maschera rappresentata da un Cuore che nasconderà un personaggio famoso, che sarà svelato la sera stessa. Una novità che sta già conquistando il pubblico, pronto a divertirsi provando ad indovinare quale personaggio famoso si nasconde sotto la maschera.

Le maschere de Il cantante mascherato 2023

Nuovi personaggi famosi e nuove maschere per la quarta edizione de Il cantante mascherato. Esattamente come nelle precedenti edizioni, anche in quella che comincia questa sera, ci saranno dei vip che si nascondono sotto delle maestose maschere e che si esibiranno, ogni settimana, mettendo in mostra solo la voce. Solo poche persone conoscono l’identità dei personaggi che si nascondono sotto le maschere, ma quali sono le maschere protagoniste dello show?

Le dodici spettacolari nuove maschere della quarta edizione sono: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colombi, Porcellino, Stella, Cigno, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo.

Gli investigatori de Il cantante mascherato 2023

Chi sono gli investigatori della quarta edizione de Il cantante mascherato che proveranno ad indovinare l’identità dei personaggi che si nascondono sotto le maestose maschere? Ai veterani della trasmissione Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si aggiungono le new entry Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Ci sarà, poi, un pool investigativo popolare, con Sara Di Vaira, volto amatissimo dal pubblico, nelle vesti di “Capo investigatore”, che si avvarrà della collaborazione di Rossella Erra.

Ricordiamo che, anche il Cantante mascherato, come tutti i programmi Rai, può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno dopo I soliti ignoti e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l'apposita applicazione.











