Il Casanova di Federico Fellini/ Su Rai Movie il film con Donald Sutherland

Il Casanova di Federico Fellini va in onda su Rai Movie per la prima serata di oggi, lunedì 20 gennaio, a partire dalle ore 21:05. Si tratta di una pellicola italiana che è stata realizzata è girata nell’anno 1976 dalla casa cinematografica PEA con La regia dello stesso Federico Fellini il quale si è occupato anche della stesura del soggetto insieme a Bernardino Zapponi che peraltro è stato tratto dal libro Histoire de ma vie scritto da Giacomo Casanova. Le musiche della colonna sonora di questa pellicola sono state scritte e composte da Nino Rota, il montaggio è stato eseguito da Ruggero Mastroianni mentre nel cast troviamo tanti altri piuttosto famosi come Donald Sutherland, Mario Cencelli, Tina Aumont, Carmen Scarpitta, Daniella Gatti, Cicely Browne e Margareth Clementi.

Il Casanova di Federico Fellini, la trama del film

Ecco la trama de Il Casanova di Federico Fellini. Ci troviamo a Venezia nell’epoca del Doge ed in particolar modo nel giorno in cui si sta per celebrare l’apertura del carnevale con i classici rituali che prevedono il volo dell’angelo e soprattutto la possibilità di far apparire dalla profondità delle acque del Canal Grande, una gigantesca statua che riporta l’effige della dea luna. Purtroppo il rituale non va come previsto con la statua che ritorna all’ interno dell’ acqua il che è un segnale di un’annata piuttosto negativa per tutta la città di Venezia e i suoi cittadini. Mentre gran parte della popolazione è interessata a questo genere di situazione, Giacomo Casanova si reca in una villa dove incontra segretamente suor Maddalena. Per i due è un vero e proprio incontro amoroso che si svolge sotto lo sguardo attento di un ricco commerciante di Venezia al quale piace evidentemente guardare quella che è la sua amante, mentre si lascia andare tra le braccia del famoso amatore veneziano. Dopo aver terminato l’incontro, Giacomo Casanova si rivolge al ricco commerciante chiedendogli una cortesia ossia quella di poter iniziare a lavorare in Francia in maniera tale da lasciare la città di Venezia. Non appena mette piede al di fuori della villa, tuttavia Casanova viene arrestato dalle guardie e condotto in prigione con la pesante accusa di effettuare pratiche esoteriche. Con un pizzico di fortuna e soprattutto facendo leva sulla sua capacità di mediatore, riesce a scappare dalle carceri veneziane e quindi trovare rifugio presso la città di Parigi presso una ricca contessa. La contessa, essendo a sua volta una donna particolarmente interessata alle pratiche esoteriche, decide di avere un incontro sessuale con Casanova convinto che quest’ultimo sia in possesso delle capacità della pietra filosofale e quindi di poter rinascere in un uomo che vivrà in maniera immortale. Le vicende di Casanova inoltre lo vedranno più tardi ritornare in Italia in particolar modo a Forlì per dare inizio a tantissime altre avventure di sfondo fantasioso e soprattutto erotico.

