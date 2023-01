“Il Celeste-Roberto Formigoni”, docufilm oggi su Nove/ Diretta video: trama e ospiti

IL DOCUFILM SU ROBERTO FORMIGONI: “IL CELESTE” OGGI SU NOVE, DIRETTA VIDEO

Andrà in onda questa sera in esclusiva sul canale Nove il nuovo docufilm realizzato sulla vita e le vicende giudiziarie di Roberto Formigoni, già 4 volte Presidente di Regione Lombardia e politico che ha segnato oltre 30 anni di vita politica italiana. “Il Celeste – Roberto Formigoni”, questo il titolo del biopic inserito nel ciclo “Nove Racconta”, già disponibile su Discovery + in video streaming ma questa sera anche trasmesso in esclusiva alle ore 21.25 sul Canale Nove (canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9). All’interno del docufilm troveremo in gran parte la lunga intervista fatta a Formigoni, ma non mancano gli ospiti che renderanno testimonianze inedite sulle vicende umane, politiche e giudiziarie del “Celeste”, ex Partito Popolare poi confluito in Forza Italia e Presidente per quattro legislature consecutive di Regione Lombardia.

Nutrito il “parterre” degli ospiti, in particolar modo i detrattori e gli oppositori che fin dagli inizio della carriera politica avevano osteggiato il Governatore lombardo nato all’interno del movimento di Comunione e Liberazione e uscito dalla vita politica dopo le ben note vicende dei processi sul caso Maugeri. Roberto Formigoni sta finendo di scontare la condanna in Cassazione di 5 anni e 10 mesi per corruzione: dopo i 5 mesi passati nel carcere di Bollate (per effetto della Legge retroattiva “Spazzacorrotti” del Movimento 5Stelle, poi considerata solo successvamente come “incostituzionale” dalla Consulta) sta ora terminando in domiciliari in un appartamento in Corso Sempione e Milano. Proprio da quella casa emerge la lunga intervista che appare nel docufilm di Nove: «Ho avuto una vita ricchissima e interessantissima, piena di successi e anche di qualche sconfitta. Ho accettato tutto, perché un uomo maturo deve saperlo fare», spiega in uno dei passaggi del biobic in onda questa sera.

ROBERTO FORMIGONI SI RACCONTA NEL DOCUFILM “IL CELESTE”: “IL MIO RAPPORTO CON DON GIUSSANI”

Prodotto da Giulia Cerulli per Videa Next Station e scritto da Carmen Vogani con Danilo Chirico, Marco Carta e Lorenzo Avola, “Il Celeste – Roberto Formigoni” vede la partecipazione sotto forma di interviste di amici e colleghi, oppositori e contestatori: tra gli altri, emergono dai vari trailer usciti nei giorni scorsi nomi come Marco Cappato, Giuseppe Civati, Simona Ventura, David Parenzo, Giancarlo Cesana. Roberto Formigoni spesso è stato attaccato per la presunta incoerenza nello stile di vita essendo lui un laico consacrato appartenente ai Memores Domini di Comunione e Liberazione: nell’intervista su “Il Celeste” l’ex Governatore lombardo racconta il perché di quella adesione e il suo incontro che gli ha cambiato per sempre la vita, non solo politica.

«Ho incontrato Don Luigi Giussani per la prima all’Università Cattolica di Milano», spiega Formigoni nel biopic di Nove, «io comincio a notare lui e lui comincia a notare me». L’ex senatore e Presidente di Regione – per alcuni mesi anche potenziale nuovo leader del Centrodestra, scelta poi affossata da Silvio Berlusconi che lo stimava ma anche lo temeva il “Celeste” – racconta di come il Servo di Dio Don Giussani lo abbia aiutato «nel momento delle scelte». Dall’incontro all’impegno in politica prima nel Ppi poi negli ultimi anni della Dc, infine direttamente in Lombardia con il Centrodestra a guida Berlusconi: tutti nel segno dell’incontro di vita con Don Giussani, di cui Formigoni ancora racconta nel docufilm «una personalità affascinante con la quale dicevi “io vado dietro a quest’uomo e imparerò ad essere uomo vero anche io”».

TRAILER E ANTICIPAZIONI DEL DOCUFILM “IL CELESTE – ROBERTO FORMIGONI”

Dall’ascesa al potere al carcere. Un biopic sul controverso Roberto Formigoni. Politico ultracattolico, irriverente ed eccentrico. #IlCeleste – Roberto Formigoni – giovedì 5 gennaio alle 21:25 in prima TV sul #NOVE pic.twitter.com/oqayBoAMXq — NOVE (@nove) December 29, 2022

Amato, odiato, osannato, demolito. Formigoni, nel bene e nel male, ha fatto discutere di sé per cinquant’anni – e lo fa ancora oggi… #IlCeleste – Roberto Formigoni – giovedì alle 21:25 in prima TV sul #NOVE pic.twitter.com/A9WbF79mxy — NOVE (@nove) December 31, 2022

L’infanzia del Celeste: Roberto Formigoni. Non perdetevi lo speciale giovedì sera alle 21:25 in prima TV sul #NOVE pic.twitter.com/g6iIVnGUSS — NOVE (@nove) January 2, 2023

Un nome chiave per la gioventù di Formigoni: Don Giussani. #IlCeleste – Roberto Formigoni – giovedì alle 21:25 in prima TV sul #NOVE pic.twitter.com/Da4pC3J1a1 — NOVE (@nove) January 3, 2023













