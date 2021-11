Il Collegio 6 non va in onda su Rai 2/ Quarta puntata esclusiva streaming su RaiPlay

Il collegio 6: la quarta puntata solo su RaiPlay

Questa sera, martedì 16 novembre, su Rai 2 non andrà in onda il quarto appuntamento con la sesta edizione del docu-reality “Il collegio“, ambientata nei favolosi anni ’70, precisamente nel 1977. Ma i fan del programma potranno seguire le vicende degli studenti in live streaming su RaiPlay, che trasmetterà in esclusiva la quarta puntata de “Il Collegio 6″ a partire dalle 21.30. La puntata verrà poi mandata in onda settimana prossima, martedì 23 novembre? Al momento sembrerebbe di no. Posticipare la messa in onda comporterebbe lo slittamento della finale al 21 dicembre, a ridosso delle festività natalizie quando su Rai 2 in genere è prevista una strenna di intrattenimento a tema. Inoltre RaiPlay è in linea col target, giovanissimo, del programma.

Al posto de Il collegio gli ATP Finals 2021

Al posto de Il collegio 6 questa sera, martedì 16 novembre, su Rai 2 andrà in onda la terza giornata dei Nitto ATP Finals 2021: chi scenderà in campo per il match delle 21.00 contro Hubert Hurkacz? Matteo Berrettini o Jannik Sinner? Il tennista romano si è infortunato nel corso della prima partita della competizione contro Zverev, costretto a ritirarsi all’inizio del secondo set. Al momento, però, il ritiro di Berrettini dalle ATP Finals non è ufficiale: il tennista valuterà nelle prossime ore le sue condizioni fisiche per capire se potrà sfidare Hurkacz. In caso di ritiro, sarà sostituito da Jannik Sinner: il giovane altoatesino è il nono della classifica mondiale e dunque il primo a subentrare in caso di infortunio di uno dei primi otto che disputano l’ultimo torneo dell’anno.

