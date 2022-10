Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni 12 ottobre: un’oscura gita a Tindari

Il Commissario Montalbano, anticipazioni puntata 15 settembre in replica: La gita a Tindari

Nuovo appuntamento con Il Commissario Montalbano, in onda mercoledì 12 ottobre su Rai 1 con la replica de La gita a Tindari, tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. La puntata è la prima della terza stagione ed è stata trasmessa per la prima volta nel 2001. La giornata di Salvo si apre con l’omicidio di un giovane di 21 anni di nome Nenè Sanfilippo, che è stato freddato da un colpo di pistola mentre apriva il portone di casa. Qualche ora dopo, un tale Davide Griffo si presenta al Commissariato per denunciare la scomparsa dei suoi genitori e vorrebbe l’autorizzazione a forzare la porta del loro appartamento.

Il commissario Montalbano, Il cane di terracotta/ Anticipazioni 5 ottobre: trama e cast, ora in 4k

Dopo averglielo concesso, Montalbano e i suoi si recano sul luogo e scoprono, con grande sorpresa, che i coniugi Griffo abitano nello stesso palazzo di Nenè. Una semplice coincidenza, oppure i due casi sono collegati? Come sempre spetterà al Commissario indagare a fondo alla vicenda.

Il Commissario Montalbano, anticipazioni 15 settembre: la morte di Nenè è collegata alla scomparsa dei Griffo?

Le anticipazioni sulla puntata de Il Commissario Montalbano intitolata La gita a Tindari, ci svelano che Salvo scopre come i Griffo hanno partecipato a una gita organizzata a Tindari insieme a una comitiva di anziani. Setacciando a fondo la casa, ritrova una foto scattata sul pullman che ritrae i due coniugi seduti in ultima fila. C’è un particolare che attira l’attenzione di Montalbano: nell’immagine, il signor Griffo è girato a guardare attraverso il lunotto posteriore perché sembra che una Punto stia seguendo il pullman. La targa è leggibile, e Salvo scopre che si tratta proprio della macchina di Nenè Sanfilippo, il ragazzo ucciso all’inizio della puntata.

Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua (versione in 4k)/ Anticipazioni 28 settembre: trama e cast

A questo punto è chiaro che i due casi sono collegati. Quando il Commissario ispeziona l’appartamento di Sanfilippo, scopre una serie di videocassette che la polizia ha ritrovato. Al loro interno si vede Nenè a letto con diverse donne, e una di queste è di nazionalità rumena. La faccenda assume dei risvolti torbidi quando Montalbano trova una serie di lettere che trova nel computer della giovane vittima, delle lettere dal contenuto porno che si scambiava con la rumena, oltre a una sorta di romanzo di fantascienza…

LEGGI ANCHE:

Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni 14 settembre: due casi collegati per Salvo (Replica)

© RIPRODUZIONE RISERVATA